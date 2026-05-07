Ya es oficial: el Gobierno confirma las ayudas de hasta 100 euros para los usuarios de gafas y lentillas a partir de 2026

En los últimos años se ha alzado un intenso debate sobre si las gafas y las lentillas deberían estar cubiertas por la Seguridad Social. Sobre todo, porque son un elemento indispensable en la vida de mucha gente.

Después de muchos argumentos a favor y en contra, el Gobierno ha confirmado una ayuda de hasta 100 euros que servirá de alivio económico para aquellas familias que tengan niños de edad y sean usuarios de gafas o lentillas.

No obstante, esta prestación cuenta con ciertos matices a los que hay que prestar atención. Comenzando por la idea de que no es para todo el mundo: solo se podrá solicitar si el hijo es menor de 16 años.

En cuanto a la cantidad económica y haciendo alusión nuevamente a los 100 euros, hay que recalcar que esta ayuda solo se podrá pedir una vez al año. O, dicho de otra manera, al menos 12 meses después de la solicitud anterior.

Además de esto, el Gobierno establece un matiz importante: para hijos menores de 5 años, la familia deberá obtener el informe de un oftalmólogo o su propio pediatra. Por otro lado, esto no hará falta si es mayor de 6 años, dado que las propias ópticas podrían gestionar la solicitud.

Hablando de estas últimas, las ayudas solo se podrán aplicar en aquellos establecimientos que estén adheridos al Plan VEO, el cual se corresponde con la normativa asociada a esta nueva prestación del gobierno.

Para poder detectar qué ópticas participan en el Plan VEO, el Gobierno ha lanzado un buscador oficial de las mismas, donde podemos encontrar la que más nos convenga, lo cual facilita mucho las cosas.

Una vez se tenga la acreditación necesaria para la solicitud, el hijo deberá presentarse e la óptica acompañado de su padre, madre o tutor legal, aportando los datos sobre su DNI y tarjeta sanitaria para poder llevar a cabo la compra con el descuento de 100 euros.