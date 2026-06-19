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Economía

Ya es oficial: el Gobierno cambia las normas para que los autónomos cobren el paro al cierre de su negocio

La propuesta para facilitar el cobro del paro cuando un negocio echa el cierre ha sido vetada, por lo que no seguirá adelante en su tramitación

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

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Ramón Gutiérrez

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La propuesta registrada por Junts buscaba introducir cambios importantes en la protección de los trabajadores autónomos, especialmente en lo relativo al acceso al cese de actividad. E

Entre otras medidas, planteaba que los profesionales por cuenta propia pudieran solicitar esta prestación cuando se vieran obligados a cerrar su negocio sin necesidad de justificar causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, uno de los principales requisitos que existen actualmente.

La propuesta es rechazada

Sin embargo, el Gobierno ha decidido paralizar su tramitación en el Congreso al considerar que algunas de las medidas incluidas tendrían un impacto directo sobre las cuentas públicas.

La Constitución permite al Ejecutivo vetar aquellas proposiciones de ley que supongan un aumento del gasto o una reducción de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado, motivo por el que la propuesta no continuará, por el momento, su recorrido parlamentario.

Además de simplificar los trámites para acceder a esta ayuda, la iniciativa también contemplaba otras medidas destinadas a reforzar la actividad de autónomos y pequeñas empresas, como una mayor participación en los contratos públicos y ajustes en el sistema de cotización basado en los ingresos reales.

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El Ejecutivo ha frenado la iniciativa apoyándose en lo establecido por el artículo 134.6 de la Constitución, que exige el visto bueno del Gobierno para tramitar cualquier propuesta que implique un aumento del gasto público o una reducción de los ingresos del Estado.

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En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido un escrito al Congreso de los Diputados en el que expresa su rechazo a la tramitación de la propuesta. Como consecuencia, la Mesa del Congreso la admitirá formalmente, pero no llegará a debatirse en la Cámara Baja.

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