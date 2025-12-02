Ya es oficial: el Gobierno aprueba una subida salarial para los funcionarios

Buenas noticias para los funcionarios. Esta mañana, el Consejo de Ministros ha aceptado las subidas salariales del 2,5% para 2025 y del 1,5% para 2026, aunque el porcentaje podría incrementarse otro 0,5% dependiendo de la evolución de la inflación.

Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, y Óscar López, ministro de la Transformación Digital y de la Función Pública, han comparecido en rueda de prensa para explicar los acuerdos adoptados.

Los funcionarios de la Administración General del Estado ya empezarán a notar este incremento en la nómina de diciembre, correspondiente al año 2025, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero. En el mejor de los casos, un funcionario A1 verá un aumento de más de 700 euros.

En cambio, el resto de funcionarios públicos tendrán esa revalorización del 2,5%, aunque se les abonará en sus cuentas bancarias cuando la Administración lo decida.

El ministro de Función Pública ha compartido que "este real decreto hace que podamos abonar la subida del 2,5% y que ya se actualice el 1 de enero de 2026 con la subida de ese año".

Más de 3 millones de funcionarios esperan que en sus nóminas se reflejen ya los pagos atrasados / Business Insider

"Es muy importante que, frente a una ola de gobiernos reaccionarios que están privatizando lo público, este Gobierno cumple y fortalece los servicios públicos en un impulso al Estado del bienestar", ha seguido explicando.

Por otro lado, el Gobierno ha optado por posponer un año la implementación de la obligación que habría requerido que aproximadamente 1,4 millones de empresas comenzaran a emitir sus facturas a través del sistema vinculado a la Agencia Tributaria, conocido como Verifactu.

A pesar del aumento, muchos funcionarios siguen molestos, pues consideran que debería haber sido mayor.