Ya es oficial: el Gobierno aprueba la nueva normativa de la UE y la DGT que impulsará la baliza V16 y el despliegue de tecnologías conectadas

El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Real Decreto que establece el marco normativo para los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) en España, alineando el país con la Directiva 2023/2661 del Parlamento Europeo y del Consejo.

La norma actualiza el marco europeo para responder a los retos de digitalización, sostenibilidad y movilidad inteligente, pilares de la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente y de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030.

Fortalecimiento del ecosistema de datos de movilidad

Uno de los ejes centrales del Real Decreto es el impulso al intercambio de datos en tiempo real entre administraciones, operadores y gestores de infraestructuras.

El objetivo es mejorar:

La gestión del tráfico.

La información que recibe el viajero.

La eficiencia del transporte.

Para ello, la normativa consolida el papel de los Puntos de Acceso Nacional como infraestructuras digitales estratégicas que garantizan interoperabilidad y continuidad de los servicios SIT en toda la UE.

Los tres grandes nodos de intercambio de información

Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad: gestionado por la DGT desde 2021, centraliza datos de tráfico, estado de la red, obras, restricciones, cierres, obstáculos o eventos especiales.

gestionado por la DGT desde 2021, centraliza datos de tráfico, estado de la red, obras, restricciones, cierres, obstáculos o eventos especiales. Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal: gestionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

gestionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Punto de Acceso Nacional de Zonas de Estacionamiento Seguras para vehículos pesados: también gestionado por el Ministerio.

La Comisión Europea considera estos nodos esenciales para garantizar servicios fiables, facilitar el transporte internacional y mejorar la gestión coordinada de emergencias.

El Gobierno aprueba la nueva normativa de la UE y la DGT que impulsará la baliza V16 y el despliegue de tecnologías conectadas / Archivo

Impulso definitivo a la movilidad conectada

La nueva regulación establece la obligación de comunicar telemáticamente restricciones, obras, incidencias y cierres que afecten a la circulación.

Este marco normativo refuerza el despliegue de tecnologías conectadas como:

La DGT 3.0.

La Baliza V16 conectada.

Conos conectados.

Grúas conectadas.

Estas herramientas permiten anticipar riesgos, mejorar la gestión del tráfico y aumentar la seguridad vial mediante alertas en tiempo real entre vehículos, usuarios y centros de control.

Ya es oficial: el Gobierno aprueba la nueva normativa de la UE y la DGT que impulsará la baliza V16 y el despliegue de tecnologías conectadas / Archivo

Protección de datos, accesibilidad y transparencia

El Real Decreto garantiza que el tratamiento de datos personales se realizará solo cuando sea necesario para la prestación de servicios SIT y siempre conforme a la normativa europea y nacional.

Además, incorpora principios de:

Accesibilidad universal.

Igualdad de acceso.

Transparencia en los servicios digitales.

El objetivo es que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o menor competencia digital, puedan beneficiarse de la movilidad inteligente.

España, alineada con la estrategia europea de movilidad inteligente

Con esta normativa, España se posiciona como un actor clave en la construcción del espacio común europeo de movilidad inteligente, reforzando su compromiso con la transformación digital del transporte, la movilidad segura y conectada y la transición hacia un sistema más sostenible.