SOCIEDAD
Ya es oficial: el Gobierno aprueba la jubilación flexible que permite a los jubilados volver a trabajar y seguir cobrando la pensión
El objetivo es permitir que las personas jubiladas continúen activas sin renunciar al cobro de su pensión
Buenas noticias para todos aquellos jubilados que querían seguir en activo, pero sin perder completamente su pensión, ya que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la jubilación flexible.
El objetivo principal de la medida es claro: permitir que las personas jubiladas continúen activas sin renunciar al cobro de su pensión, fomentando así el envejecimiento activo y la permanencia en el mercado laboral.
Sin embargo, el Real Decreto entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La propuesta fue tomada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se enmarca en la reforma de pensiones acordada por el Gobierno y los interlocutores sociales.
La jubilación flexible ofrece la posibilidad de que aquellos pensionistas de jubilación interesados en volver al mercado laboral puedan reincorporarse y compatibilizar el cobro de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o, como novedad, con el desarrollo de una actividad por cuenta propia.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señala que "nuestro objetivo es que los trabajadores tengan más y mejores opciones a la hora de jubilarse o compatibilizar empleo y pensión y ahora planteamos una modalidad de jubilación flexible mejorada".
Por otro lado, informa que "podrán solicitar esta modalidad las personas que ya hayan accedido a una pensión contributiva de jubilación y deseen volver a desarrollar una actividad laboral compatible con el cobro parcial de esa pensión".
La gran novedad es que ya no se limita únicamente al trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial, ya que estas personas también podrán acogerse al desarrollo de una actividad por cuenta propia como autónomos. No obstante, deberán cumplir un requisito: no haber estado dadas de alta como autónomas en los tres años anteriores a la fecha de jubilación.
También, se mejoran los incentivos económicos:
- La jornada compatible en jubilación flexible pasa del 25%-75% al 33%-80%.
- +25% de pensión si la jornada es del 55%-80%.
- +15% si la jornada es del 33%-55%.
- Los autónomos podrán cobrar hasta el 25% de la pensión mientras trabajan.
Tampoco será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.
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