SOCIEDAD
Ya es oficial: el Gobierno activa el Verano Joven 2026 con descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses
Los jóvenes podrán acceder a descuentos en Renfe, Ouigo, Iryo y autobuses
Seguro que estabas esperando con mucha ilusión este momento: el Gobierno ha confirmado una nueva edición del programa Verano Joven, una iniciativa que permitirá un año más a miles de jóvenes viajar por España y Europa con importantes descuentos en transporte público durante los meses de verano.
La medida estará en vigor entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026 y contempla rebajas y descuentos de hasta el 90% en determinados trayectos de tren y autobús.
El programa está dirigido a personas nacidas entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008 y será necesario contar con nacionalidad española o residencia legal en España para acceder a estas bonificaciones.
Si quieres ser uno de los beneficiarios, tienes que registrarte previamente en la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Una página que todavía no está abierta, aunque lo estará de cara a los próximos días.
La iniciativa cuenta con una dotación de 130 millones de euros y busca fomentar el uso del transporte público entre los jóvenes en una época de mucho movimiento como la estival.
Según datos del Gobierno de España, más de 4 millones de personas han utilizado este programa en sus tres ediciones anteriores, acumulando alrededor de 16 millones de desplazamientos bonificados.
¿Qué ayudas destacan este Verano Joven 2026?
- Descuentos del 90% en servicios de autobús regular de competencia estatal y en trenes de media distancia.
- Rebaja del 50% en billetes Avant y en servicios de larga distancia y alta velocidad operados por Renfe, Ouigo e Iryo (con una bonificación máxima de 30 euros por billete).
- Además, los jóvenes podrán acceder a un descuento del 50% en el pase Global Flexible de Interrail, una opción que facilita recorrer distintos países europeos a un coste mucho más reducido.
Una medida muy necesaria para que los más jóvenes sigan utilizando el transporte público en sus desplazamientos en verano.
- Multas de 900 euros para los conductores que llenan el depósito de su coche con gasolina 95: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Ya es oficial: la Seguridad Social da un paso clave para adelantar la jubilación de los transportistas
- Montse Cespedosa, experta en hipotecas: 'La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026
- Albert Rivera se sincera sobre su drama familiar y la crianza de sus dos hijas: 'Me da pena porque con la mayor renuncié a más cosas
- Confirmado por el BOE: adiós a las latas de mejillones, berberechos y sardinas como las conocíamos hasta ahora
- Michael Phelps (40 años): 'No quiero que mis hijos naden, no quiero que sufran lo que yo pasé durante más de 20 años
- Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del jueves 11 de junio de 2026
- Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta pero sin respetar la norma del asiento trasero: la Guardia Civil avisa a los conductores