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Ya es oficial: el Gobierno activa el Verano Joven 2026 con descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses

Los jóvenes podrán acceder a descuentos en Renfe, Ouigo, Iryo y autobuses

ouigo descuento verano joven

ouigo descuento verano joven / Redacción

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David Cruz

David Cruz

Seguro que estabas esperando con mucha ilusión este momento: el Gobierno ha confirmado una nueva edición del programa Verano Joven, una iniciativa que permitirá un año más a miles de jóvenes viajar por España y Europa con importantes descuentos en transporte público durante los meses de verano.

La medida estará en vigor entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026 y contempla rebajas y descuentos de hasta el 90% en determinados trayectos de tren y autobús.

El programa está dirigido a personas nacidas entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008 y será necesario contar con nacionalidad española o residencia legal en España para acceder a estas bonificaciones.

Si quieres ser uno de los beneficiarios, tienes que registrarte previamente en la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Una página que todavía no está abierta, aunque lo estará de cara a los próximos días.

Un tren de Renfe, en una iamgen de archivo.

Un tren de Renfe, en una iamgen de archivo. / EP

La iniciativa cuenta con una dotación de 130 millones de euros y busca fomentar el uso del transporte público entre los jóvenes en una época de mucho movimiento como la estival.

Según datos del Gobierno de España, más de 4 millones de personas han utilizado este programa en sus tres ediciones anteriores, acumulando alrededor de 16 millones de desplazamientos bonificados.

¿Qué ayudas destacan este Verano Joven 2026?

  • Descuentos del 90% en servicios de autobús regular de competencia estatal y en trenes de media distancia.
  • Rebaja del 50% en billetes Avant y en servicios de larga distancia y alta velocidad operados por Renfe, Ouigo e Iryo (con una bonificación máxima de 30 euros por billete).
  • Además, los jóvenes podrán acceder a un descuento del 50% en el pase Global Flexible de Interrail, una opción que facilita recorrer distintos países europeos a un coste mucho más reducido.

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Una medida muy necesaria para que los más jóvenes sigan utilizando el transporte público en sus desplazamientos en verano.

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