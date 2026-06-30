Ya es oficial: la Generalitat de Catalunya confirma que ya se pueden solicitar las ayudas al alquiler

Muy buenas noticias. La Generalitat de Catalunya quiere evitar a toda costa que la situación inmobiliaria se descontrole. Por esta razón, ha decidido ofrecer ayudas al alquiler para los jóvenes, que son los más perjudicados. La solicitud se puede presentar desde el pasado 29 de junio hasta el 10 de julio a las 14:00 horas, tanto por Internet como presencialmente. Fuera de plazo no se aceptará, según informan desde la página web.

¿Quién puede solicitar la ayuda?

La prestación se dirige a las personas de 35 años o menos a 31 de enero de 2026, aunque no es el único requisito que se debe cumplir. Las personas deben vivir de alquiler o en una vivienda en cesión de uso en Catalunya. Aparte, de estar empadronadas.

También deben tener unos ingresos anuales que no superen los 36.279,32 euros (con las salvedades previstas en la convocatoria) y estar al corriente del pago del alquiler, además de cumplir el resto de requisitos establecidos.

¿Cuál es el importe de la ayuda?

La Generalitat de Catalunya señala que "la ayuda se adapta a la situación económica de cada persona y al esfuerzo que representa pagar el alquiler". Se pueden recibir entre 50 y 250 euros al mes y el importe anual puede llegar hasta los 3.000 euros. Esta prestación cubre hasta dos años, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos.

Alquiler / SPORT.es

"Para el cálculo de la cuantía se tienen en cuenta, entre otros factores, los ingresos, el precio del alquiler y el porcentaje de los ingresos que se destina a pagar la vivienda", expone el organismo.

Estas son las viviendas que pueden optar

En primer lugar, la vivienda o la habitación debe ser el domicilio habitual de la persona solicitante y el contrato debe estar a su nombre. El precio del alquiler no puede superar los límites establecidos según la zona en la que se encuentre la vivienda:

Hasta 1000 euros mensuales para viviendas del ámbito metropolitano de Barcelona.

para viviendas del ámbito metropolitano de Barcelona. Entre 600 y 750 euros en el resto del territorio, según la comarca o demarcación.

en el resto del territorio, según la comarca o demarcación. En el caso de las habitaciones, los límites oscilan entre 300 y 450 euros mensuales.

Las familias numerosas, monoparentales o unidades de convivencia con una persona con discapacidad los límites pueden ser superiores.

Un piso en alquiler / CARLOS PARDELLAS

El mensaje de Salvador Illa

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, compartió la noticia a través de su cuenta personal en Instagram: "Poder emanciparse no debería ser un privilegio, porque la vivienda es el punto de partida de todo".

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El objetivo que tiene esta medida es "darle más oportunidades, más seguridad y más tranquilidad a los jóvenes para que pueda construir su proyecto de vida". Además, recalcó que "garantizar el derecho a la vivienda es y será una prioridad del Govern".