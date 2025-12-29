Ya es oficial: estas familias podrán acceder en 2026 a una ayuda por hijo a cargo

Muy buenas noticias para las familias españolas. En 2026 se seguirá cobrando la ayuda por hijo o menor a cargo, una ayuda económica destinada a hogares con escasos recursos que conservan este derecho de manera temporal tras la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según ha confirmado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La medida aparece en el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, y se integra en la actualización de pensiones y prestaciones públicas aprobada por el Gobierno para el próximo ejercicio, debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Según recoge el BOE, en 2026 la asignación económica por cada hijo o hija menor de 18 años a cargo será de una cuantía de 588 euros al año, lo que supone unos 49 euros mensuales. Este porte se aplica únicamente a las familias que tengan este derecho conforme al régimen transitorio vigente.

La cantidad es superior para los hogares con ingresos especialmente bajos. Por esta razón, la ayuda asciende a 637,92 euros anuales por hijo, algo más de 53 euros.

"El límite de ingresos anuales en el año 2026 para las personas beneficiarias que, de conformidad con la disposición transitoria sexta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, mantengan el derecho a la asignación económica por cada hijo o hija menor de dieciocho años o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, quedan fijados en 15.356,00 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en 23.109,00 euros anuales, incrementándose en 3.745,00 euros anuales por cada hijo o hija a cargo a partir del cuarto, este incluido. La cuantía de la asignación económica será de 588,00 euros anuales", expone el Capítulo III del Real.

Estas son las familias que podrán seguir cobrando esta ayuda

Esta ayuda ya no permite presentar nuevas solicitudes. Sin embargo, el BOE especifica que los hogares que la tuvieran concedida antes de la entrada en vigor del IMV podrán seguir recibiéndola en 2026, siempre que continúen cumpliendo los requisitos establecidos y no hayan pasado a cobrar el Ingreso Mínimo Vital.

Por ello, sigue siendo una prestación relevante para miles de familias con hijos a cargo, en especial para aquellas con ingresos limitados que permanecen encuadradas en el régimen anterior.