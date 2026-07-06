Ya es oficial: el Estatuto de los Trabajadores fija el descanso semanal mínimo que todo empleado debe tener

El Estatuto de los Trabajadores acaba de incluir un matiz a su normativa relacionada con la cantidad de días que un trabajador debe descansar de forma obligatoria, despejando cualquier duda al respecto.

Según el reglamento, todos los empleados por cuenta ajena tienen garantizado un descanso mínimo de día y medio ininterrumpido a la semana, lo cual se traduce en unas 36 horas de descanso mínimo.

Es importante tener en cuenta un matiz especificado por el Estatuto de los Trabajadores al respecto: dicha cantidad de horas debe proporcionarse de forma continuada, pero hay otras especificidades a tener en cuenta.

Para empezar, el Estatuto de los Trabajadores señala que este descanso es acumulable en periodos de hasta dos semanas. Es decir, las empresas pueden optar por dar tres días de descanso de forma bimensual en lugar de día y medio de manera semanal.

Por otro lado y en relación a aquellos que sean menores de 18 años, el Estatuto de los Trabajadores recuerda que el descanso debe ser de dos días completos en lugar de uno y medio. Es decir; de 48 horas seguidas.

El objetivo de esta nueva normativa es ofrecer cierta protección a aquellos gremios más afectados por cómo se reparten los descansos, especialmente en aquellos que poseen un gran volumen del trabajo durante el verano como, por ejemplo, la hostelería.

Por su parte, el trabajador debe revisar lo que se encuentra establecido por el convenio y lo que se especifica en su contrato laboral para revisar que el empleador respeta el reglamento del Estatuto de los Trabajadores.

En caso contrario, el trabajador podrá acudir a la justicia en caso de que se esté cometiendo alguna infracción con respecto a lo establecido con su derecho al descanso dentro de su puesto de trabajo.