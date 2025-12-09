Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOCIEDAD

Ya es oficial: los españoles sufrirán un recorte en las nóminas de 2026

La nueva medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Caso Koldo en el Senado.

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Caso Koldo en el Senado. / Mariscal / EFE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Pocos trabajadores españoles lo conocen, pero a partir del 1 de enero de 2026 sufrirán un recorte en la nómina. Se trata de una nueva medida establecida por parte del Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, que, por ahora, está causando furor entre la sociedad.

El motivo por el que recibirán menos dinero en la nómina es que se ha decidido incrementar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que afecta tanto a las empresas de España como a los empleados.

En este 2025, el porcentaje del MEI ha sido del 0,8% sobre la base de cotización. Desde el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya se informa que el incremento sobre la base de cotización pasará a ser del 0,9%, según la Ley 2/2023.

El 0,75% correrá a cargo de la empresa y la resta, el 0,15%, el empleado. La cotización no otorgará derechos extra de pensión y tampoco incrementará la pensión futura, sino que irá directa al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España / EP

¿Qué es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional?

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una cotización extra a la Seguridad Social en España para reforzar el sistema de pensiones ante el envejecimiento poblacional y la jubilación del 'baby boom'.

Con el aumento, el objetivo principal es evitar recortes futuros en las pensiones, especialmente con la llegada de la jubilación de la generación del 'baby boom'. Además, quieren lograr repartir el esfuerzo financiero entre las generaciones presentes y futuras para mantener el sistema.

¿Cómo se calcularán las pensiones en España en 2026?

En 2026, las pensiones se calcularán diferente, ya que se aplicará una subida cercana al 2,7%, ligada al IPC de diciembre 2024 - noviembre 2025, mientras que el método de cálculo de la base reguladora también se irá modificando progresivamente, incorporando un mayor número de años cotizados.

El objetivo es claro: conseguir una pensión más favorable a partir de ese año, según las reformas de la Ley de Pensiones.

