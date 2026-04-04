Es oficial: España permitirá quedarse a inmigrantes con al menos medio año en empleo irregular

La conversación sobre el modelo laboral de Glovo vuelve a encenderse en España en un momento especialmente delicado para el sector del reparto.

Entre multas millonarias, ajustes en su forma de operar y las constantes denuncias por el uso de falsos autónomos, empieza a abrirse paso una alternativa poco conocida que podría suponer un antes y un después para miles de repartidores que trabajan en condiciones precarias.

Nuevos cambios para las personas inmigrantes

Tal y como señala la inspectora de trabajo Ana Ercoreca, los migrantes que acrediten más de seis meses de actividad laboral, incluso si ha sido en situación irregular o utilizando cuentas de terceros, tendrían la posibilidad de iniciar un proceso para regularizar su situación en España. El paso determinante, insiste, es dar el paso de denunciar.

Esto es lo que decía Ana durante el programa 'Aquí no hay trabajo': "Los migrantes en situación irregular que denuncien que han trabajado más de seis meses pueden solicitar este arraigo y quedarse en España."

Dos repartidores de Glovo, en los entornos de la Sagrada Familia de Barcelona / Zowy Voeten / EPC

Lo importante es que la situación administrativa del trabajador no lo cambia todo. Aunque no estuviera dado de alta en la Seguridad Social, la normativa contempla que, si se puede acreditar que realmente hubo una relación laboral, existen derechos que no se pueden ignorar ni dejar sin protección.

Para tener un ejemplo de todo esto, la famosa empresa Glovo ha acumulado sanciones que llegan a superar los 800 millones de euros por vulneraciones laborales relacionadas con su modelo de repartidores.

Para finalizar, Ana Ercoreca comentaba lo siguiente: "No se pueden aprovechar de personas vulnerables por edad, nacionalidad o situación personal."