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VIVIENDA

Es oficial: entra en vigor ayuda de hasta 66.000 euros para comprar o reformar una vivienda en pueblos pequeños

La solicitud tiene que presentarse antes de comprar el inmueble o de comenzar las obras

España Vaciada

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David Cruz

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¿Estás pensando en mudarte a un pueblo o rehabilitar una vivienda en una zona rural? Entonces debes saber que ya puedes acceder a una nueva línea de ayudas que alcanza los 66.000 euros en los casos de mayor cuantía.

El objetivo de esta subvención no puede ser más claro: recuperar viviendas vacías, atraer nuevos vecinos y frenar la pérdida de población que están viviendo especialmente los municipios con poco habitantes en beneficio de las grandes ciudades.

¿Cómo es la nueva ayuda para fomentar el acceso a la vivienda rural?

El programa está dirigido sobre todo a localidades de menos 3.000 habitantes, aunque algunas ayudas también contemplan municipios de hasta 5.000 vecinos. Las subvenciones pueden destinarse tanto a la compra de una vivienda como a su reforma o rehabilitación, siempre que el inmueble vaya a convertirse en la residencia habitual del beneficiario.

Archivo - Casa rural

Archivo - Casa rural / Sport.es

La cantidad de dinero que se puede recibir depende de varios factores. Entre ellos el tamaño del municipio, los ingresos de la unidad familiar y el tipo de obras que se vayan a realizar.

En los proyectos de rehabilitación energética más completos, la ayuda puede alcanzar los 66.000 euros, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria.

Además, las administraciones buscan que estas viivendas vuelvan a utilizarse de forma permanente y no como segundas residencias. Por ese motivo, quienes obtengan ayuda deben empadronarse en el municipio en un plazo máximo de 3 meses desde que ocupen la vivienda.

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Otro aspecto fundamental es que la solicitud debe presentarse antes de comprar el inmueble o de comenzar las obras. Si los trabajos ya han empezado o la adquisición se ha formalizado previamente, la ayuda puede denegarse.

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