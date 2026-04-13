Es oficial: las empresas podrán obligar a recuperar el tiempo por fumar en el trabajo

Es posible que no te hayas percatado de ello si no eres fumador, pero fumar durante la jornada laboral es una práctica habitual entre muchos trabajadores en España. En muchos casos, ese tiempo se aprovecha para desconectar de la jornada laboral. Sin embargo, esta costumbre puede tener consecuencias que muchos desconocen.

Cada vez más empresas están controlando el tiempo que los empleados pasan fuera de su puesto para fumar. Y lo hacen mediante sistemas de fichaje que registran tanto la salida como la vuelta.

El abogado laboralista Juanma Lorente advierte de que ese tiempo no se considera trabajo efectivo. Por tanto, debe recuperarse antes de finalizar la jornada laboral, algo que no ha sentado muy bien a los primeros empleados que ya se han enterado de la noticia.

Esto quiere decir que aquellos trabajadores que salgan a fumar varias veces al día pueden verse obligados a quedarse más tiempo en la oficina. De lo contrario, estarían incumpliendo su horario laboral y quedarían expuestos a sanciones.

Precio tabaco / Sport

Según el experto, la clave está en que fumar no es una necesidad fisiológica como puede ser ir al baño o llenar la botella de agua. Y por lo tanto, no se considera un derecho básico durante la jornada de trabajo.

Por ello, las empresas pueden exigir a sus empleados que fichen cada vez que abandonan su puesto para fumar. Una medida que ya se está implementando en muchas compañías en nuestro país.

Eso sí, existe una excepción: si el trabajador aprovecha la pausa reglamentaria, como el descanso del desayuno, no tendría que recuperar ese tiempo. Aunque eso es evidente: fumar no es igual a desayunar, aunque se aproveche el mismo tiempo de descanso.

En algunos casos, incluso se considera una forma de fomentar hábitos más saludables. Reducir las pausas para fumar puede convertirse en el mejor incentivo para dejar el tabaco definitivamente.