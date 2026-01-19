Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SALARIOS

Es oficial: las empresas estarán obligadas a informar de los salarios que pagan

Un cambio normativo impulsado por el Gobierno de España que afecta a personas que buscan empleo

Ofertas de empleo Black Friday

Ofertas de empleo Black Friday / Gorodenkoff Productions OU

¿No te ha pasado alguna vez que abres una plataforma de búsqueda de empleo y rara es la oferta en la que aparece publicado el salario? A partir de ahora, las empresas en España deberán informar públicamente de los salarios que pagan a sus trabajadores con el objetivo de aumentar la transparencia retributiva y reducir la brecha salarial.

Se trata de un cambio normativo muy esperado, impulsado por el Gobierno de España y que afectará tanto a grandes empresas como a pymes y otros trabajadores por cuenta ajena, suponiendo un nuevo derecho para los empleados.

La obligación se enmarca dentro de la normativa de igualdad y transparencia salarial que viene desarrollando el Ministerio de Trabajo y Economía Social y amplía lo que ya está recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

Como decimos, la finalidad es muy clara: que los empleados conozcan cómo se distribuyen los sueldos dentro de la empresa y detectar posibles discriminaciones por cualquier motivo.

Con esta medida, las compañías estarán obligadas a facilitar información sobre los salarios medios, los complementos y las percepciones extrasalariales, desglosadas por sexo y categoría profesional. No es tanto publicar el sueldo individual de cada empleado, sino ofrecer datos que permitan comparar y comprobar si existe igualdad real en puestos equivalentes.

El cambio supone un paso más en la protección del trabajador, que podrá solicitar esta información y, en caso de detectar desigualdades injustificadas, reclamar explicaciones o iniciar acciones legales. Para las empresas, el incumplimiento de este nuevo paradigma puede conllevar sanciones económicas, especialmente en casos de flagrante discriminación salarial.

Desde el Gobierno defienden que la transparencia salarial favorece la igualdad, y además, mejora el clima laboral y la confianza interna. Sin embargo, algunas organizaciones empresariales advierten de un aumento de la carga administrativa, especialmente para pequeñas empresas.

TEMAS

