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ECONOMÍA

Ya es oficial: si eres donante, podrás pedir la baja laboral al 100% de salario a la Seguridad Social

La entidad ha confirmado un cambio a tener en cuenta en este tipo de situaciones

Una imagen de Elma Saiz, Ministra

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Ramón Baylos

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Una de las cuentas pendientes de la Seguridad Social tenía que ver con la gestión de la baja laboral para aquellas personas que pasasen a formar parte de un proceso de donación de órganos o tejidos vivo.

No obstante, la entidad ha anunciado una serie de medidas que cambian por completo la situación y que han hecho oficiales a través del último BOE. Pero, ¿en qué consisten exactamente?

Empezando por los términos económicos, la Seguridad Social otorgará la baja laboral para los donantes con el 100% del salario, de tal forma que la empresa para la que trabajen solo tenga que encargarse de la gestión.

Hay que tener en cuenta que la baja puede extenderse desde el inicio del proceso hasta el periodo de recuperación posterior, incluyendo el ingreso hospitalario y la cirugía correspondiente.

Además, la Seguridad Social garantiza una serie de días retribuidos extra en caso de que el donante necesite hacerse pruebas adicionales, ya sean análisis, consultas para informes médicos o sesiones de carácter informativo.

Estos cambios, según el BOE, se hacen con el objetivo de que la donación de un órgano no suponga un perjuicio económico para la persona que lo ofrece, de tal manera que su vida laboral no se vea afectada.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Seguridad Social ha revelado un matiz importante al respecto: no hará falta contar con cotización previa para poder acceder a las prestaciones de estas nuevas medidas.

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De esta manera, aquellas personas que donen órganos o tejidos vivos quedan más protegidos que nunca por la entidad, de tal manera que puedan participar en este proceso sin sufrir consecuencias negativas en su trabajo o economía personal.

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