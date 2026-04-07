Es oficial: la DGT cambia las normas y estrena una nueva señal que afectará a miles de conductores

Las normas de circulación continúan adaptándose a las necesidades del tráfico en España.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado una nueva señal vertical que ya puede verse en numerosas carreteras y que coincide con la operación especial de Semana Santa.

Su objetivo es informar a los conductores sobre un tipo concreto de vía cuya regulación exige especial atención.

Una señal nueva y fácil de identificar

La DGT ha comenzado a instalar un símbolo que destaca por su diseño: un rombo blanco sobre fondo azul, visible tanto en paneles verticales como pintado directamente sobre el asfalto.

Su función es clara y directa: indicar la presencia de un carril VAO, es decir, un carril reservado para vehículos de alta ocupación.

Estos carriles están destinados a automóviles con dos o más ocupantes, además de permitir el acceso a ciertos vehículos como motocicletas, autobuses o taxis, siempre que así lo indiquen los paneles informativos de la zona. La señal actúa como aviso previo para que el conductor conozca las condiciones de uso antes de incorporarse.

Nueva señal de tráfico formada por un rombo blanco sobre fondo azul / Archivo

Qué implica circular por un carril VAO

El uso indebido de estos carriles puede acarrear consecuencias. La normativa establece que solo pueden utilizarlos los vehículos que cumplan los requisitos de ocupación o categoría.

Acceder sin autorización puede suponer multas de hasta 200 euros, una sanción que la DGT recuerda especialmente en periodos de alta movilidad.

La introducción de esta señal busca mejorar la fluidez del tráfico y reforzar la seguridad en tramos donde la alta ocupación contribuye a reducir la congestión.

Otro refuerzo de control

La nueva señal llega acompañada de otra medida destacada: los llamados radares "invisibles". Aunque no son invisibles en sentido literal, su reducido tamaño, alrededor de 50 centímetros, permite a la Guardia Civil de Tráfico camuflarlos en puntos estratégicos donde un radar convencional no tendría eficacia.

Estos dispositivos forman parte del operativo especial de la DGT para Semana Santa y están diseñados para controlar la velocidad en zonas sensibles, reforzando la vigilancia sin alterar la circulación.

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La combinación de nuevas señales y tecnología de control confirma la intención del organismo de seguir ajustando la normativa a las necesidades reales de las carreteras españolas, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir los riesgos en los desplazamientos.