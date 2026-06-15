Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TopuriaDónde ver TopuriaCucurella fichaje Real MadridLey de Propiedad HorizontalMercado de fichajesEspaña - Cabo VerdeCucurellaJustin GaethjeMakhachevCuándo juega Barça final ValenciaVuelta Málaga AlmeríaLesión AraujoMundial 2026Partidos Mundial 2026 hoyEtapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTDerrama vecinosGiorgina UzcateguiCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

DGT

Es oficial: la DGT impondrá multas de hasta 1.000 euros y 6 puntos por incumplir una norma esencial que muchos olvidan durante las celebraciones de San Juan

Tráfico refuerza los controles en Canarias y el resto del país ante el aumento de desplazamientos y el repunte de positivos por alcohol y drogas en fechas festivas

Policias haciendo un control de alcoholemia

Policias haciendo un control de alcoholemia / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mariona Carol

Mariona Carol

La Guardia Civil de Tráfico y la Dirección General de Tráfico han anunciado un refuerzo especial de vigilancia coincidiendo con las celebraciones de San Juan, una de las noches com mayor movilidad del año.

Los desplazamientos durante los findes de semana y puentes superan los 6 millones, lo que obliga a incrementar los controles para reducir la siniestralidad y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Más de 214.000 sanciones en 2024

En Canarias, durante 2024 se registraron 214.825 sanciones por incumplimientos de tráfico.

De ellas, 6.231 correspondieron a positivos en alcohol, una cifra ligeramente inferior a la de 2023, cuando se contabilizaron 6.698 casos, lo que supone una reducción de 6'97%.

Aun así, el alcohol continúa siendo un factor determinante:

  • En el 12% de los accidentes estuvo presente.
  • En el 28% de los siniestros mortales fue un elemento concurrente, con 273 casos asociados.
Por qué puedes dar positivo en el test de alcoholemia sin haber bebido alcohol

Por qué puedes dar positivo en el test de alcoholemia sin haber bebido alcohol / EFE

Límites, sanciones y recordatorio de la DGT

La DGT recuerda que los límites legales son los siguientes:

  • Conductores noveles y profesionales: 0,15 mg/l en aire espirado.
  • Resto de conductores: 0,25 mg/l.
  • A partir de 0,60 mg/l, se considera delito.
  • En el caso de drogas, cualquier presencia implica sanción.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas constituye una infracción muy grave, con multas de 500 a 1.000 euros y la pérdida de 4 a 6 puntos del permiso.

La única tasa realmente segura, insisten, es 0,0 g/l.

Llamamiento a la responsabilidad en San Juan

La DGT subraya que las celebraciones de San Juan suelen ir acompañadas de un aumento de desplazamientos nocturnos y consumo de alcohol, por lo que apelan a la responsabilidad de los conductores.

Noticias relacionadas y más

Recuerdan que ponerse al volante bajo los efectos de sustancias no solo pone en riesgo la vida del propio conductor, sino también la de todos los usuarios de la vía.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
  2. La Ley de Propiedad Horizontal contempla esta excepción: hay vecinos que no están obligados a pagar una derrama aunque la obra sea aprobada
  3. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  4. Entramos al pueblo donde mejor se come de España, famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
  5. Carlos Tena, jubilado: se quedó en paro a los 61 años y perdió casi un 30% de pensión pese a haber cotizado 41 años
  6. Confirmado por el BOE: autónomos y asalariados podrán volver a trabajar aunque se hayan jubilado
  7. Una mujer de 66 años pierde su pensión pese a acumular más de 26 años cotizados por este motivo
  8. Adiós a los vecinos que usan el ascensor sin pagar las derramas: Así lo confirma la Ley de Propiedad Horizontal

Es oficial: la DGT impondrá multas de hasta 1.000 euros y 6 puntos por incumplir una norma esencial que muchos olvidan durante las celebraciones de San Juan

Es oficial: la DGT impondrá multas de hasta 1.000 euros y 6 puntos por incumplir una norma esencial que muchos olvidan durante las celebraciones de San Juan

Confirmado: el Gobierno veta la ley para simplificar el acceso al paro de los autónomos

Confirmado: el Gobierno veta la ley para simplificar el acceso al paro de los autónomos

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La lección que dejó la DANA: nadie reconstruye Valencia en solitario

La lección que dejó la DANA: nadie reconstruye Valencia en solitario

Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Olvier Tree en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Olvier Tree en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Los científicos identifican el fármaco que reduce la pérdida de masa muscular en los medicamentos para perder peso

Los científicos identifican el fármaco que reduce la pérdida de masa muscular en los medicamentos para perder peso