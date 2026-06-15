Es oficial: la DGT impondrá multas de hasta 1.000 euros y 6 puntos por incumplir una norma esencial que muchos olvidan durante las celebraciones de San Juan

La Guardia Civil de Tráfico y la Dirección General de Tráfico han anunciado un refuerzo especial de vigilancia coincidiendo con las celebraciones de San Juan, una de las noches com mayor movilidad del año.

Los desplazamientos durante los findes de semana y puentes superan los 6 millones, lo que obliga a incrementar los controles para reducir la siniestralidad y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Más de 214.000 sanciones en 2024

En Canarias, durante 2024 se registraron 214.825 sanciones por incumplimientos de tráfico.

De ellas, 6.231 correspondieron a positivos en alcohol, una cifra ligeramente inferior a la de 2023, cuando se contabilizaron 6.698 casos, lo que supone una reducción de 6'97%.

Aun así, el alcohol continúa siendo un factor determinante:

En el 12% de los accidentes estuvo presente.

estuvo presente. En el 28% de los siniestros mortales fue un elemento concurrente, con 273 casos asociados.

Por qué puedes dar positivo en el test de alcoholemia sin haber bebido alcohol / EFE

Límites, sanciones y recordatorio de la DGT

La DGT recuerda que los límites legales son los siguientes:

Conductores noveles y profesionales: 0,15 mg/l en aire espirado.

en aire espirado. Resto de conductores: 0,25 mg/l.

A partir de 0,60 mg/l , se considera delito .

, se considera . En el caso de drogas, cualquier presencia implica sanción.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas constituye una infracción muy grave, con multas de 500 a 1.000 euros y la pérdida de 4 a 6 puntos del permiso.

La única tasa realmente segura, insisten, es 0,0 g/l.

Llamamiento a la responsabilidad en San Juan

La DGT subraya que las celebraciones de San Juan suelen ir acompañadas de un aumento de desplazamientos nocturnos y consumo de alcohol, por lo que apelan a la responsabilidad de los conductores.

Recuerdan que ponerse al volante bajo los efectos de sustancias no solo pone en riesgo la vida del propio conductor, sino también la de todos los usuarios de la vía.