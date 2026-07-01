DGT
Ya es oficial: la DGT confirma la nueva Operación Especial Verano 2026 que entrará en vigor el 3 de julio de 2026 y afectará a millones de conductores españoles
Más de 104 millones de desplazamientos previstos y nuevas medidas para afrontar un verano con alta intensidad circulatoria
La dirección General de Tráfico pone en marcha este viernes el primer dispositivo de la Operación Especial Verano 2026, uno de los periodos con mayor movilidad del año.
Entre el 3 y el 5 de julio, se prevén 4,8 millones de desplazamientos de largo recorrido, coincidiendo con el arranque de las vacaciones y los movimientos habituales de fin de semana. "Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, esta primera operación sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en el mes de julio y los movimientos habituales de fin de semana".
Cuatro grandes operaciones para julio y agosto
La planificación de este verano se estructura en cuatro dispositivos especiales destinados a gestionar los picos de movilidad:
- Primera Operación Especial de verano: 3-5 de julio.
- Operación 1 de agosto: 31 de julio-2 de agosto.
- Operación 15 de agosto: 14-16 de agosto.
- Operación Retorno: 28-31 de agosto.
Durante estos dos meses se esperan más de 104 millones de desplazamientos, un 3,7% más que el verano pasado.
Novedades del verano 2026
Este año se incorporan medidas inéditas:
- Uso obligatorio de la baliza V‑16, que permite preseñalizar incidencias y transmitir alertas en tiempo real. "Desde el pasado 1 de enero, debe utilizarse este dispositivo para avisar al resto de usuarios de la vía".
- Teléfono 018 de atención a víctimas de tráfico, operativo desde abril y disponible en más de cincuenta idiomas.
- Plan especial por el eclipse total de sol del 12 de agosto, que generará desplazamientos hacia zonas de observación en una amplia franja que atraviesa gran parte del país.
Operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal
El verano también concentra el tránsito de miles de vehículos extranjeros.
La Operación Paso del Estrecho prevé 3'5 millones de personas y 800.000 vehículos, con vigilancia reforzada en los corredores Mediterráneo, Central y Vía de la Plata. "En estos trayectos se han habilitado dos áreas de descanso y cinco puntos de información señalizados y dotados de personal", indica la DGT.
La Operación Paso de Portugal intensificará la vigilancia en los accesos fronterizos ante los 270.000 vehículos previstos.
Campañas de vigilancia y control
La DGT reforzará la supervisión de los factores de riesgo más frecuentes:
- Motocicletas: controles de velocidad, adelantamientos y uso del casco.
- Alcohol y drogas: campaña del 13 al 19 de julio.
- Velocidad: campaña del 17 al 23 de agosto, recordando que este factor está presente en más del 20% de los siniestros mortales.
Características del tráfico estival
El tráfico en verano presenta patrones específicos: más desplazamientos de largo recorrido, retenciones en accesos a zonas turísticas, incremento de actividades deportivas en carretera y mayor presencia de ciclistas y peatones.
"En festivos y fines de semana el aumento de la intensidad circulatoria afecta a las carreteras que unen los grandes núcleos urbanos con zonas turísticas", recoge la DGT.
Recomendaciones para los conductores
La DGT insiste en la importancia de la prudencia y el respeto a las normas. Antes de viajar, se recomienda planificar la ruta, consultar el estado de las carreteras y mantenerse informado a través del 011, redes sociales y medios de comunicación.
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