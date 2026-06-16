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DGT

Ya es oficial: la DGT cambia las normas y prohíbe a los conductores adelantar en estas vías a partir de 2026

Tráfico activará restricciones dinámicas para camiones de más de 7.500 kilos en días y horas de alta intensidad, afectando también a turismos y vías de alta capacidad

Ya es oficial: la DGT cambia las normas y prohíbe a los conductores adelantar en estas vías a partir de 2026

Ya es oficial: la DGT cambia las normas y prohíbe a los conductores adelantar en estas vías a partir de 2026 / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

La Dirección General de Tráfico incorporará en 2026 una nueva medida que transformará la circulación en algunas de las carreteras más transitadas del país. La resolución publicada en el BOE autoriza a activar prohibiciones temporales de adelantamiento para vehículos pesados de más de 7.500 kilos, una restricción que también afectará a los turismos, que no podrán rebasar a camiones cuando la señalización esté activa.

La medida se enmarca en la estrategia de regulación dinámica del tráfico, un modelo que la DGT ha ido ampliando en los últimos años para responder al aumento de desplazamientos, la eliminación de peajes y la mayor presencia de transporte pesado.

Cómo y cuándo se aplicará la nueva prohibición

La restricción no será permanente. Tráfico podrá activarla solo en días y franjas horarias concretas, coincidiendo con momentos de alta densidad de circulación, operaciones especiales o tramos especialmente sensibles a retenciones.

La activación se realizará mediante paneles de mensaje variable y señalización temporal, que prevalecerán sobre cualquier norma general. Su incumplimiento podrá conllevar sanciones.

Coche adelantando a un camión

Coche adelantando a un camión / Archivo

El objetivo es evitar adelantamientos prolongados de camiones, una de las maniobras que más ralentizan la circulación y que incrementan el riesgo de accidentes en escenarios de tráfico intenso.

Carreteras afectadas y excepciones previstas

Entre las vías donde se prevé aplicar esta regulación figuran autopistas y autovías de gran capacidad, especialmente durante fines de semana, meses de verano y operaciones salida y retorno.

La resolución también incluye restricciones adicionales a la circulación de vehículos pesados, aunque se mantienen excepciones para transportes esenciales como mercancías perecederas, servicios de auxilio o vehículos de Correos.

Por qué esta medida apunta a aparecer en Google Discover

El anuncio combina tres elementos que suelen impulsar la visibilidad en Discover:

Noticias relacionadas y más

  • Afecta a millones de conductores, incluidos quienes viajan por autopistas sin peaje.
  • Introduce un cambio normativo claro, con impacto directo en la movilidad diaria.
  • Genera interés práctico, ya que obliga a estar atento a la señalización dinámica y a nuevas limitaciones.

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