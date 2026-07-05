Ya es oficial: la DGT cambia las normas y ahora los vehículos con más de 10 de antigüedad tendrán que pasar la ITV en un nuevo periodo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado la normativa que afecta a las autocaravanas y las furgonetas camperizadas en España con el objetivo de adaptarla a los criterios establecidos por el Ministerio de Industria y Turismo en materia de inspección técnica.

La nueva Instrucción PROT 2026/04 reemplaza a la vigente desde 2023 e introduce cambios que afectan directamente a los plazos en los que estos vehículos deben pasar la ITV.

La DGT cambia las normas

Uno de los aspectos más importantes de la actualización es que diferencia claramente entre las autocaravanas, clasificadas como vehículos de categoría M, y las furgonetas camperizadas o furgones vivienda, que pertenecen a la categoría N.

A partir de esta distinción, cada tipo de vehículo tendrá un calendario de inspecciones específico, siguiendo lo establecido en el Real Decreto 920/2017, que regula la Inspección Técnica de Vehículos en España.

Con esta revisión, la DGT busca aclarar la aplicación de la normativa y evitar las dudas que existían hasta ahora entre los propietarios de estos vehículos, un tipo de transporte que ha ganado mucha popularidad en los últimos años gracias al auge del turismo sobre ruedas y los viajes en autocaravana.

Estación ITV / SPORT

En el caso de las autocaravanas, aquellas con una antigüedad de entre 4 y 10 años deberán pasar la ITV cada dos años, mientras que las que superen la década de uso tendrán que someterse a la inspección de forma anual.

Por su parte, las furgonetas camperizadas deberán acudir a la ITV una vez al año hasta cumplir 10 años de antigüedad y, a partir de ese momento, cada seis meses.

Además, la nueva instrucción aclara que las autocaravanas pueden detenerse y estacionar, por norma general, igual que cualquier otro vehículo. Eso sí, sus propietarios deberán respetar las restricciones y la señalización que establezcan los ayuntamientos en las vías urbanas.