Es oficial: la Declaración de la Renta 2025-2026 está al caer y estos son las fechas y plazos que debes tener en cuenta

Este mismo mes de abril comienza la nueva campaña para presentar la Declaración de la Renta del pasado año 2025, constando como un ejercicio ante el que hay que tener en cuenta numerosas fechas y plazos diferentes.

La más importante de todas ellas tiene que ver con el 30 de junio: este es el día en el que se cierra el plazo para presentar la Declaración de la Renta, por lo que es importante marcarla en el calendario de cara a evitar posibles multas fiscales.

No obstante, hay que tener en cuenta que la fecha límite para pagar cualquier declaración con resultado a ingresar se corresponde con el 25 de junio en caso de que tengas intención de domicilar los pagos correspondientes.

En cuanto a la fecha de inicio de la campaña para presentar la Declaración de la Renta, existen distintos días que debemos tener en cuenta en función de las vías por las que queramos presentarla a la Agencia Tributaria.

El 8 de abril se abre el plazo para presentarla a través de internet

se abre el plazo para presentarla a través de internet El 29 de abril arranca el plazo para poder pedir cita previa por vía telefónica

arranca el plazo para poder pedir cita previa por vía telefónica El 29 de mayo se corresponde con la fecha inicial para solicitar cita previa oficial en oficinas

En esta última situación y en caso de que quieras gestionar la Declaración de la Renta de manera presencial, la atención desde las oficinas de la Agencia Tributaria comenzarán a partir del día 1 de junio.

Por otro lado, ten en cuenta que en cada Comunidad Autónoma se pueden aplicar deducciones diferentes en función de la normativa fiscal de cada una de ellas, lo cual conviene consultar antes de preparar el primer borrador.

Además, es importante tener en cuenta una última cuestión con respecto al mismo: los expertos nunca recomiendan presentar el primer borrador de la Declaración de la Renta antes de haberlo revisado de forma correcta para evitar posibles sustos.