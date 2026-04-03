SOCIEDAD
Es oficial: Catalunya ya tiene su calendario de festivos para 2027
La Generalitat confirma las 12 festividades laborales del próximo año, a las que cada municipio añadirá dos fechas locales
La Generalitat de Catalunya ha difundido el calendario laboral para 2027, un anuncio habitual en estas fechas y que ya cuenta con el aval de las principales organizaciones sindicales y empresariales: Foment del Treball, Pimec, CC OO y UGT.
El documento, elaborado por la conselleria de Empresa y Trabajo, fija un total de 12 días festivos de carácter autonómico.
Festivos laborales en Cataluña en 2027
A continuación se detallan los días que serán festivos en toda Catalunya durante 2027:
- Viernes 1 de enero: Año Nuevo.
- Miércoles 6 de enero: Reyes.
- Viernes 26 de marzo: Viernes Santo.
- Lunes 29 de marzo: Lunes de Pascua.
- Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo.
- Jueves 24 de junio: San Juan.
- Sábado 11 de septiembre: Diada Nacional de Catalunya.
- Martes 12 de octubre: Fiesta Nacional.
- Lunes 1 de noviembre: Todos los Santos.
- Lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución.
- Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Sábado 25 de diciembre: Navidad.
Por otro lado, en Aran (Lleida), el jueves 17 de junio, Festa d'Aran, sustituye la fiesta del lunes 29 de marzo.
Festividades locales
Además de estas fechas comunes, cada ayuntamiento podrá añadir dos festivos locales, que completarán el calendario laboral de cada municipio.
Estas jornadas suelen corresponder a celebraciones tradicionales o patronales propias de cada localidad.
Un calendario consensuado
El acuerdo entre la administración catalana y las principales entidades sindicales y empresariales refuerza la estabilidad del calendario laboral, que sirve de referencia para empresas, trabajadores y centros educativos. Con su publicación, se inicia el periodo en el que los municipios definirán sus dos festividades adicionales.
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