Es oficial: Catalunya ya tiene su calendario de festivos para 2027

La Generalitat de Catalunya ha difundido el calendario laboral para 2027, un anuncio habitual en estas fechas y que ya cuenta con el aval de las principales organizaciones sindicales y empresariales: Foment del Treball, Pimec, CC OO y UGT.

El documento, elaborado por la conselleria de Empresa y Trabajo, fija un total de 12 días festivos de carácter autonómico.

Festivos laborales en Cataluña en 2027

A continuación se detallan los días que serán festivos en toda Catalunya durante 2027:

Viernes 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Miércoles 6 de enero: Reyes.

Reyes. Viernes 26 de marzo: Viernes Santo.

Viernes Santo. Lunes 29 de marzo: Lunes de Pascua.

Lunes de Pascua. Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo.

Día del Trabajo. Jueves 24 de junio: San Juan.

San Juan. Sábado 11 de septiembre: Diada Nacional de Catalunya.

Diada Nacional de Catalunya. Martes 12 de octubre: Fiesta Nacional.

Fiesta Nacional. Lunes 1 de noviembre: Todos los Santos.

Todos los Santos. Lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución.

Día de la Constitución. Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Sábado 25 de diciembre: Navidad.

Por otro lado, en Aran (Lleida), el jueves 17 de junio, Festa d'Aran, sustituye la fiesta del lunes 29 de marzo.

Imagen de archivo del espectáculo piromusical de la Mercè / Archivo

Festividades locales

Además de estas fechas comunes, cada ayuntamiento podrá añadir dos festivos locales, que completarán el calendario laboral de cada municipio.

Estas jornadas suelen corresponder a celebraciones tradicionales o patronales propias de cada localidad.

Un calendario consensuado

El acuerdo entre la administración catalana y las principales entidades sindicales y empresariales refuerza la estabilidad del calendario laboral, que sirve de referencia para empresas, trabajadores y centros educativos. Con su publicación, se inicia el periodo en el que los municipios definirán sus dos festividades adicionales.