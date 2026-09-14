Oficial: Casa 47 ya permite solicitar viviendas con alquiler limitado y contratos de hasta 70 años

El Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha Casa 47, el nuevo portal destinado a facilitar el acceso a viviendas públicas de alquiler a precios asequibles. La iniciativa pretende ampliar la oferta disponible para aquellos hogares que cumplen unos determinados requisitos económicos y de vivienda, con una característica especialmente llamativa: la posibilidad de mantener el contrato durante varias décadas.

La nueva plataforma reúne las distintas convocatorias de viviendas disponibles y permite realizar buena parte del proceso de manera telemática. Los interesados pueden consultar las características de cada inmueble, comprobar si encajan en los criterios establecidos y presentar su candidatura a través de Internet. El proyecto parte inicialmente con alrededor de 800 viviendas distribuidas por diferentes puntos de España, a las que se incorporarán más inmuebles próximamente.

Fotos relacionadas con el alquiler de viviendas | 26/10/2022 | 26/10/2022 | Fotógrafo: María Pisaca Gámez / María Pisaca Gámez / ELD

Uno de los principales atractivos del programa se encuentra en el precio. El alquiler estará limitado para evitar que suponga más del 30% de los ingresos de la unidad de convivencia, aunque la cantidad final dependerá de factores como la zona en la que se encuentre la vivienda y las condiciones establecidas para cada convocatoria. El objetivo es que el coste resulte asumible para los hogares seleccionados.

Además, Casa 47 apuesta por una fórmula de alquiler mucho más estable que la habitual. Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán renovarse automáticamente en periodos sucesivos de siete años. De esta manera, quienes continúen cumpliendo las condiciones exigidas podrán permanecer en la vivienda durante un periodo que puede llegar hasta los 70 años.

Para acceder a una de estas viviendas es necesario cumplir determinados requisitos económicos. Los ingresos de la unidad de convivencia deberán encontrarse entre dos y 7,5 veces el IPREM. Para 2026, el IPREM se sitúa en 600 euros mensuales en 12 pagas, aunque el cálculo utilizado para determinar el acceso depende de la modalidad correspondiente.

También existen condiciones relacionadas con la situación personal y patrimonial de los solicitantes. Al menos uno de los integrantes de la unidad de convivencia debe ser mayor de edad o estar emancipado, además de contar con nacionalidad española o residencia legal. Como regla general, no se puede ser propietario de otra vivienda, aunque existen excepciones cuando el inmueble no reúne unas condiciones adecuadas para ser utilizado como residencia.

Cartel de 'Se alquila' / 5

Entre esas excepciones se encuentran determinados casos en los que la vivienda propiedad del solicitante no resulta habitable o accesible, así como situaciones en las que su uso corresponde a otra persona por resolución judicial. También pueden contemplarse determinados inmuebles recibidos mediante herencia o donación que no constituyan la residencia habitual del solicitante.

Casa 47 establece además otros criterios para determinar quién puede acceder a cada inmueble. La vivienda deberá guardar una proporción razonable con respecto al número de personas que forman la unidad de convivencia y los solicitantes tendrán que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El procedimiento para participar se realiza completamente online. Para presentar una candidatura será necesario identificarse mediante Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital y aportar información sobre la situación personal, los integrantes del hogar y los ingresos. Una misma persona puede participar en varias convocatorias diferentes si reúne las condiciones exigidas en cada una de ellas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente y la de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una foto de archivo. / José Luis Roca / EPC

La adjudicación, eso sí, no se realiza simplemente por orden de llegada. Las solicitudes que cumplan todos los requisitos entrarán en un sorteo ante notario, que determinará el orden en el que se asignarán las viviendas. Los solicitantes podrán señalar sus preferencias y, si resultan seleccionados en más de una convocatoria, finalmente tendrán que escoger una única vivienda.

Antes de formalizar el contrato, las personas que hayan sido seleccionadas podrán conocer el inmueble y comprobar si se adapta realmente a sus necesidades. Por tanto, Casa 47 no garantiza una vivienda por el simple hecho de cumplir los requisitos, sino que establece un sistema de acceso mediante convocatorias y sorteos. Su principal atractivo reside en combinar alquileres limitados con una estabilidad residencial que puede prolongarse durante décadas.