Ya es oficial: el BOE confirma la nueva tasa de alcohol y drogas al volante con controles récord en España

La Guardia Civil de Tráfico ha intensificado de forma notable los controles de drogas en carretera durante 2025, en un contexto en el que también han aumentado las sanciones por conducir bajo sus efectos. Según los datos remitidos por el Gobierno en una respuesta parlamentaria, se realizaron 144.346 pruebas de detección de drogas, la cifra más alta desde 2021.

La tendencia refleja un incremento progresivo en los últimos años: en 2022 se llevaron a cabo 58.126 controles, en 2023 la cifra ascendió a 101.927, en 2024 se alcanzaron 122.938 y en 2025 se ha superado ampliamente ese registro. El aumento de la vigilancia ha ido acompañado, de forma paralela, de un crecimiento en las infracciones detectadas.

En total, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil impuso en 2025 70.717 sanciones con pérdida de puntos por consumo de drogas al volante, lo que supone más de 6.000 multas adicionales respecto al año anterior. La evolución también es clara si se observa la serie histórica: 41.067 sanciones en 2021, 42.103 en 2022, 50.002 en 2023, 64.314 en 2024 y el máximo registrado en 2025.

En España, la legislación establece límites muy concretos para el consumo de alcohol durante la conducción. La tasa máxima general permitida es de 0,5 gramos por litro en sangre, aunque para conductores noveles y profesionales el límite baja a 0,3 g/l.

Superar estos niveles puede conllevar sanciones administrativas, pero si la tasa alcanza los 0,6 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre, la infracción pasa a considerarse delito penal, con posibles penas de prisión y retirada del carnet.

Además, negarse a realizar las pruebas de alcoholemia también está castigado por la ley, con penas que pueden incluir entre seis meses y un año de prisión y la retirada del permiso de conducir.

La normativa es aún más estricta en el caso de menores de edad. Desde la reforma de la Ley de Tráfico de 2022, los menores que conduzcan bicicletas, patinetes o ciclomotores de hasta 125 cc deben respetar una tasa de 0,0 alcohol, es decir, no pueden haber consumido nada.

Las sanciones varían en función del nivel detectado. Si la tasa es baja, la multa puede ser de 500 euros y conllevar la retirada de 4 puntos, mientras que si supera determinados límites la sanción puede alcanzar los 1.000 euros. La negativa a someterse a las pruebas también se castiga con multas de esa misma cuantía.