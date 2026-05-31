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Ya es oficial: El BOE confirma la ITV cada seis meses y recoge la norma para los vehículos con más de 10 años de antigüedad

La DGT ha actualizado la normativa para estos vehículos

Alegría para los conductores en España: no tendrán que pasar la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado.

Alegría para los conductores en España: no tendrán que pasar la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado. / L.O.Z.

Andrea Riera

Andrea Riera

La ITV es uno de esos trámites que casi ningún conductor quiere hacer, ya sea por el dinero que cuesta, por el tiempo que conlleva o por el miedo a encontrarse con una avería inesperada. Aun así, esta revisión sigue siendo obligatoria y fundamental para garantizar que los vehículos circulen de forma segura y cumplan con la normativa.

Ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado cambios importantes para las autocaravanas y las furgonetas camperizadas tras publicar la nueva Instrucción PROT 2026/04, una actualización de la normativa de 2023 que adapta las reglas a un tipo de vehículos que cada vez tiene más presencia en las carreteras españolas.

Uno de los cambios más destacados es que las furgonetas camperizadas pasan a estar incluidas de manera específica dentro de la regulación. Además, Tráfico diferencia entre las autocaravanas y las campers, por lo que no todas tendrán que pasar la ITV con la misma frecuencia ni bajo las mismas condiciones.

En el caso de las autocaravanas, las que tengan menos de cuatro años seguirán exentas de ITV, mientras que las que tengan entre cuatro y diez años deberán realizar la inspección cada dos años. A partir de esa antigüedad, la revisión pasará a ser anual.

Las condiciones cambian para las furgonetas camperizadas, ya que deberán pasar la ITV una vez al año hasta cumplir los diez años. Cuando superen esa antigüedad, estarán obligadas a acudir a inspección cada seis meses, una medida con la que la DGT busca reforzar la seguridad en vehículos que suelen recorrer muchos kilómetros y soportar un uso más intensivo que un turismo convencional.

Algunos docentes han llegado a alojarse temporalmente en caravanas.

Algunos docentes han llegado a alojarse temporalmente en caravanas. / D.V.

La nueva instrucción también aclara cómo podrán estacionar este tipo de vehículos. Según recoge la norma, las autocaravanas podrán aparcar y realizar maniobras de parada igual que cualquier otro coche, aunque siempre tendrán que respetar las limitaciones y ordenanzas que establezca cada ayuntamiento.

Este criterio se basa en la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de marzo de 2018, que reconoce la capacidad de los municipios para limitar el tiempo de estacionamiento o incluso prohibir la acampada de caravanas y autocaravanas fuera de las zonas autorizadas.

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Además, la actualización incorpora novedades relacionadas con las áreas habilitadas para autocaravanas y campers, así como la nueva señal S-128 incluida en el catálogo oficial de tráfico, que servirá para identificar los puntos de vaciado de aguas residuales destinados a este tipo de vehículos.

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