SOCIEDAD
Ya es oficial: el BOE confirma que los ciclistas dejarán de circular por muchos arcenes
La nueva normativa vial introduce modificaciones que afectan directamente a la circulación de bicicletas
Cada fin de semana, miles de ciclistas salen a la carretera para practicar deporte, desconectar y apostar por una forma de movilidad cada vez más presente en el día a día.
Ante este crecimiento, la Dirección General de Tráfico (DGT) continúa impulsando cambios y nuevas medidas orientadas a mejorar la seguridad vial y adaptar las infraestructuras a la convivencia entre bicicletas y vehículos.
El BOE lo confirma para los ciclistas
Cada vez son más los ciclistas que sienten inseguridad al compartir carretera con coches y motos. No es para menos: la gran mayoría de los accidentes mortales en bicicleta están provocados por vehículos motorizados, y cuando el impacto no acaba en tragedia, las secuelas físicas para el ciclista suelen ser muy graves.
Las cifras reflejan una preocupación creciente en las carreteras españolas. Según los datos publicados por la DGT, durante 2024 murieron 46 ciclistas en accidentes de tráfico tanto en ciudad como en vías interurbanas.
Entre los fallecidos, 14 no llevaban casco mientras circulaban por entornos urbanos, donde su uso todavía no es obligatorio para adultos. En carretera sí lo es, una norma que continúa vigente en todas las vías interurbanas.
La nueva normativa publicada en el BOE supone un cambio importante para la movilidad ciclista en España. Desde el 10 de octubre de 2025, las carreteras estatales podrán incorporar carriles bici segregados incluso en tramos donde, hasta ahora, el arcén era intocable.
La medida abre la puerta a eliminarlo parcial o totalmente para adaptar el espacio a este nuevo tipo de infraestructura. El objetivo de la reforma pasa por reforzar la seguridad de los ciclistas y crear recorridos más continuos, evitando interrupciones y situaciones de riesgo en vías con tráfico intenso.
Además, estos nuevos carriles tendrán prioridad dentro de la circulación, algo que busca fomentar un uso más seguro y habitual de la bicicleta en desplazamientos interurbanos.
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