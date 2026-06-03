Ya es oficial: el BOE confirma el cambio de la Seguridad Social que te afectará si estás de baja laboral

Si estás de baja médica, a partir de ahora vas a tener que estar más pendiente que nunca del móvil y del correo electrónico. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado un cambio en la forma en la que la Seguridad Social envía sus notificaciones, y afecta directamente a quienes estén en incapacidad temporal.

El cambio llega a través de la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, una norma que amplía los colectivos que pasan a estar obligados a recibir comunicaciones electrónicas de la Administración. En la práctica, supone dar un paso más en la digitalización de todo el sistema.

Uno de los puntos clave es que se incluye de forma directa a los trabajadores en baja médica y que pasan directamente al canal digital como vía principal. El texto recoge a "las personas físicas que sean solicitantes o perceptoras de prestaciones por incapacidad temporal (...) Así como cuando la notificación o comunicación se refiera a incapacidad permanente o lesiones permanentes no invalidantes".

El funcionamiento a partir de septiembre de 2026 será bastante simple. Cuando haya una nueva notificación, la Seguridad Social enviará un SMS o un correo electrónico avisando. Pero ojo, ese mensaje no es el documento oficial, solo un aviso para que entres en la sede electrónica y lo consultes.

Instituto Nacional de la Seguridad Social / S

El objetivo de este cambio es bastante claro: evitar los retrasos del correo postal y hacer que las comunicaciones lleguen mucho más rápido y con menos incidencias.

El propio BOE justifica la medida señalando que estos colectivos "están incorporados al mundo laboral o profesional, en el que está generalizada la tenencia y el uso de dispositivos electrónicos".

Aun así, no todo es digital al 100%, ya que la norma deja margen para excepciones en casos de dificultad de acceso, y se mantiene la atención presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), donde pueden ayudar a consultar las notificaciones.

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Para acceder a todo esto será necesario contar con identificación digital como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico, además de servicios como la DEHú, que reúne las notificaciones oficiales de todas las administraciones.