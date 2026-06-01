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BARCELONA

Ya es oficial: Barcelona reabre todas sus piscinas y pone fin a las restricciones por sequía este verano

Las piscinas municipales de Barcelona funcionarán sin restricciones durante todo el verano

Así afecta el cloro de las piscinas a la salud.

Así afecta el cloro de las piscinas a la salud. / El Correo Gallego

David Cruz

David Cruz

Después de varios años marcados por la preocupación por la sequía y las restricciones de agua, Barcelona afronta la temporada estival de 2026 con una noticia que muchos vecinos llevábamos tiempo esperando. Las piscinas municipales volverán a funcionar con total normalidad y sin limitaciones derivadas de la situación hidrológica.

El Ayuntamiento ha confirmado que este verano estarán disponible un total de 15 piscinas al aire libre repartidas por diferentes distritos de la ciudad. Algunas instalaciones ya han abierto sus puertas, mientras que el resto se irán incorporando progresivamente durante el mes de junio.

La decusión supone un cambio importante respecto a años anteriores, cuando la sequía obligó a aplicar medidas de control y ahorro de agua en numerosos equipamientos públicos, como ocurrió con las piscinas municipales.

Gracias a la mejora de las reservas hidrológicas catalanas, podemos recuperar la normalidad y garantizar el completo funcionamiento de estos espacios de ocio y refresco durante los meses más calurosos del año.

Un grupo de personas consumen unos refrescos en las piscinas municipales de Sant Fruitós de Bages, en Barcelona.

Un grupo de personas consumen unos refrescos en las piscinas municipales de Sant Fruitós de Bages, en Barcelona. / Mireia Arso / RG7

Entre las novedades destaca la incorporación de una nueva piscina en las Pistes Municipals de Tennis Montjuïc, una instalación que ha sido recientemente remodelada y que amplía la oferta de baño disponible para ciudadanos.

¿Dónde se encuentran las piscinas municipales de Barcelona en 2026?

Las piscinas estarán distribuidas en varios distritos de la capital catalana, incluyendo Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. Además, todas ellas contarán con medidas de accesibilidad para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

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El objetivo del Ayuntamiento es consolidar la red de piscinas públicas como una de las principales alternativas frente a las altas temperaturas que cada verano afectan a la ciudad. Con las previsiones de calor cada vez más intensas, estos espacios son fundamentales tanto para vecinos como para visitantes.

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