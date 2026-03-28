La oferta de Ibai Llanos a Cristiano Ronaldo: "No lo creo, pero..."

Aunque aún faltan varios meses para 'La Velada del Año VI', ya se empieza a notar la expectación por ver a todos los creadores de contenido enfrentándose en La Cartuja, el próximo 25 de julio. Uno de los combates que está dando mucho de qué hablar es el de Edu Aguirre, periodista de 'El Chiringuito', y Gastón Edul.

La buena relación entre el colaborador del programa presentado por Josep Pedrerol y Cristiano Ronaldo ha generado expectativas sobre su posible presencia en La Cartuja, una opción que comentó Ibai Llanos a través de su cuenta de TikTok.

"¿Vendrá Cristiano Ronaldo a 'La Velada del Año VI'? ¿Por qué digo esto? Pues porque Edu Aguirre participante de 'La Velada del Año VI es muy amigo de Cristiano Ronaldo y ayer en redes se filtraron unas fotos de que los dos estaban juntos, pues en Madrid tomando algo", empezó explicando.

La quedada entre ambos no pasó desapercibida para Llanos, quien no dudó en comentar al colaborador de 'El Chiringuito': "Le está dando consejos el bicho". El periodista español contestó: "Estamos preparados".

En ese momento, el creador de contenido desveló que "en el día de la presentación, yo le pregunté a Edu: 'Oye, Edu: ¿Cristiano conoce 'La Velada'? ¿Sabes que te vas a pagar?'. Y me dijo: 'Sí, sabe que me voy a pagar, le hace mucha ilusión y me dijo: Aplástalo'".

Edu Aguirre en 'El Chiringuito' / MEGA

"¿Vosotros os imagináis por un momento que Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro asiste a La Cartuja? Es que ya incluso me da igual, os imagináis por un momento que se lo pone en su casa", señaló.

Por otro lado, el creador de contenido se abrió en canal: "Sinceramente, no lo creo, pero Cristiano si estáis viendo este vídeo por favor comenta algo".

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