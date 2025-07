Oferta de empleo en una cafetería desata la polémica: "Hacemos prueba, no remunerada"

La hostelería es uno de los sectores profesionales con mayor número de ofertas de trabajo, en especial cuando llega la época estival y encontramos a miles de neogcios temporales buscando empleados. Sin embargo, también es un sector muy precario, con empresarios que se aprovechan de la necesidad de sus trabajdores.

La cuenta de Twitter (ahora X) conocida como @soycamarero ha publicado una oferta de trabajo que ha encontrado en una plataforma especializada y que podemos calificar de abusiva:

"Se necesita camarera para cafetería. Jornada de 40 horas semanales. Turnos rotativos, mañanas y tardes. Necesaria experiencia en bandeja. Incorporación inmediata". Hasta aquí, todo bien. Más allá de horarios, parece que la empresa cumple con la normativa.

Sin embargo, acto seguido podemos leer un requisito imprescindible que no ha gustado nada: "hacemos prueba, no remunerada. Solo personas con disponibilidad horaria y verdadero interés. Obligada experiencia en el sector".

Más allá del debate acerca del salario que propone la oferta de empleo (entre 1.100 y 1.250 euros mensuales), la cuestión es que una empresa no puede realizar una prueba a un empleado sin pagarle, ya que implicaría que ese trabajador no está contratado y no queda cubierto por la Seguridad Social.

Es habitual que muchas empresas realicen una prueba a un aspirante que desea obtener un puesto de trabajo concreto, pero en teoría deben pagarse porque son horas de trabajo que completan una función. Tristemente, eso no es así en la mayoría de sectores profesionales.

Los usuarios de X han comentado y compartido esta publicación cientos de veces con el objetivo de concienciar a la población y denunciar una práctica lamentable que no solo se da en hostelería. ¿A cuántos de vosotros os han pagado las pruebas técnicas de vuestros trabajos actuales?