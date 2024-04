Un odontólogo revela si es mejor el cepillo de dientes eléctrico o manual

El hábito de cepillarse los dientes es fundamental para la salud de la higiene bucal. Sin embargo, existen diferentes formas de realizar este proceso. En este sentido, el odontólogo José Luis Alonso ha visitado 'Hora 25' de la Cadena Ser para esclarecer las dudas más recurrentes de los usuarios y evitar cualquier enfermedad relacionado con la salud dental.

De hecho, el presentador Aimar Bretos, le ha preguntado al especialista sobre si es mejor utilizar un cepillo eléctrico o uno manual: "Ambos son eficaces en la remoción de la placa. Lo fundamental en el cuidado oral es la eliminación de la placa y la mejor manera de hacerlo es de una manera meácnica", empezaba explicando.

"Ambos cepillos son igual de eficaces, quizá un poquito más el eléctrico. Lo que sí ocurre es que el cepillo eléctrico es mucho más sencillo de utilizar. El manual es sensible a la técnica, al movimiento. No todos tenemos la misma habilidad, no nos paramos en cada diente haciendo el giro adecuado, etc.", proseguía diciendo el odontólogo.

Finalmente, ha querido cerrar esta eterna discusión entre muchos usuarios diciendo que el cepillo eléctrico "simplifica mucho la limpieza, la eliminación de la placa", por lo que le parece que este tipo de cepillado "es una buena opción".