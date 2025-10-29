Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SOCIEDAD

Un odontólogo, sobre el motivo por el que los dientes se ven amarillos incluso si se cepillan correctamente: "No es falta de higiene"

Un dentista de la Clínica DR Franco desveló el motivo a través de un vídeo de TikTok

Dientes amarillos

Dientes amarillos / 5

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Una de las primeras cosas que realiza todas las personas del mundo al despertarse es lavarse los dientes. Los expertos en odontología recomiendan repetir esta práctica después de cada comida y antes de acostarse, para mantener una boca sana y prevenir problemas dentales.

Lavarse los dientes es esencial para mantener una rutina de higiene bucal, ayudando a prevenir caries y enfermedades en las encías. Para realizar esta acción es necesario un cepillo de dientes, pasta dental, y, dependiendo de los casos, hilo dental o enjuague bucal.

Muchas personas se sorprenden al descubrir que, aunque lleven una buena rutina de higiene dental, cepillándose correctamente y con la frecuencia adecuada, sus dientes pueden verse amarillos, lo que puede generar incomodidad para muchos.

A pesar de que pueda sonar raro, los especialistas explican que no tiene nada que ver. Una de las últimas personas en pronunciarse ha sido un odontólogo de la Clínica DR Franco a través de un vídeo en TikTok.

El motivo por el que los dientes pueden estar amarillos

El motivo por el que los dientes pueden estar amarillos / Sport

El experto empezó el vídeo confirmando que puede ocurrir: "Muchas veces, aunque tengamos buena higiene y nos cepillemos bien, nuestros dientes se pueden ver amarillos".

El dentista reveló que la principal razón está "en la dentina", señalando que "es la capa interna del diente debajo del esmalte". Asimismo, el especialista aseguró que la dentina "tiene un color naturalmente más amarillento".

@clinicadrfranco Si tus dientes se ven amarillos aunque te cepilles bien, esto te interesa 👇 Muchas veces no es falta de higiene, sino algo totalmente natural. Debajo del esmalte está la dentina, una capa interna con un tono más amarillento que varía en cada persona. Por eso, aunque tengas una buena rutina de cepillado, el color de tus dientes depende también de tu dentina. 🦷 Si quieres mejorar el tono de tu sonrisa, existen tratamientos profesionales que pueden ayudarte a conseguir un blanco más uniforme y luminoso. #ClinicaDrFranco #EsteticaDental #SonrisaPerfecta #BlanqueamientoDental #EsteticaEspaña ♬ sonido original - Clínica Dr Franco

No obstante, el empleado de la Clínica DR Franco indicó que dependerá de cada persona, ya que "puede hacer que el esmalte se vea más o menos blanco".

Para tratar los problemas de dentina, se suelen utilizar principalmente blanqueamientos dentales profesionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  2. La policía confisca el teléfono de Josep Martínez tras el accidente mortal, y baraja dos hipótesis posibles: 'Queda por ver si estaba enviando mensajes justo en el momento
  3. El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo
  4. Gabriel Rufián no tiene piedad con Vinicius y se acuerda de su promesa dos días después del Clásico
  5. Pensiones 2026: cuánto subirán y cómo afectarán a tu bolsillo según tu tipo de prestación
  6. Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia
  7. La Seguridad Social añadirá años de cotización correspondientes a periodos sin empleo a quienes hayan trabajado menos de 25 años, para que su pensión no se vea reducida
  8. Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión

Un odontólogo, sobre el motivo por el que los dientes se ven amarillos incluso si se cepillan correctamente: "No es falta de higiene"

Un odontólogo, sobre el motivo por el que los dientes se ven amarillos incluso si se cepillan correctamente: "No es falta de higiene"

Este es el origen del 'truco o trato' de Halloween: más antiguo de lo que muchos imaginan

Este es el origen del 'truco o trato' de Halloween: más antiguo de lo que muchos imaginan

La LPH lo deja claro: los propietarios pueden ser sancionados por obras ruidosas o sin permiso

La LPH lo deja claro: los propietarios pueden ser sancionados por obras ruidosas o sin permiso

La realidad de los autónomos frente a la jornada de 37,5 horas: "Trabajo 14 al día y aún me falta tiempo"

La realidad de los autónomos frente a la jornada de 37,5 horas: "Trabajo 14 al día y aún me falta tiempo"

Javier Morant, autónomo: "Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana"

Javier Morant, autónomo: "Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana"

La OCU lo deja claro: esta es la mejor agua embotellada de España (y cuesta solo 0,13 € el litro)

La OCU lo deja claro: esta es la mejor agua embotellada de España (y cuesta solo 0,13 € el litro)

La hija de Guti expone a su padre y destapa toda la verdad: "No tengo que perdonar nada"

La hija de Guti expone a su padre y destapa toda la verdad: "No tengo que perdonar nada"

Grossa Castanyada: horario, fecha y premios del sorteo de lotería

Grossa Castanyada: horario, fecha y premios del sorteo de lotería