¿Qué es lo que más odia Laura Escanes en un hombre? Estas son todas sus Red Flags: "No puede ser"

Laura Escanes es una de las personalidades más conocidas de España desde hace años, con un rol de influencer que la lleva a participar en toda clase de contenidos: desde programas de televisión hasta podcasts, que es donde la hemos podido ver más recientemente.

Laura Escanes se sincera sobre sus Red Flags en hombres

Es así que en esta ocasión Laura Escanes decidió acudir a b3tterpodcast para hablar de algo que seguramente interese a más de un hombre: lo que la influencer considera sus 'Red Flags', es decir, aquello que no le transmite buenas sensaciones.

En primer lugar, Laura Escanes comenta que si un hombre no para de hablarle mal de sus ex, cree que algo no cuadra. Al fin y al cabo, si todas las opiniones que le comparte sobre las parejas anteriores son negativas, Escanes cree que quizá el problema se encuentra en el propio hombre.

En segundo lugar, la influencer también menciona que necesita una pareja con la que haya buena comunicación. Si se encuentra con un hombre que no es claro en sus mensajes y con el que hay que 'adivinar' si le ocurre algo, seguramente no le acabe interesando.

En tercer y último lugar, Laura Escanes conecta la 'Red Flag' con su vida laboral: en su caso, necesita un hombre a su lado que no se dedique a menospreciar su labor profesional, y es que aparentemente ha tenido problemas en el pasado con esto.

Según Escanes, dada su labor en redes sociales y demás formas de comunicación modernas, ha recibido comentarios negativos sobre su trabajo siendo una 'farándula'. Lógicamente, eso es algo que no ayuda a la hora de establecer una buena relación.

Por lo general, a juzgar por las Red Flags mencionadas por Laura Escanes, parece claro que lo que busca en un hombre es alguien con quien poder tener una relación sincera y de respeto mutuo. Vamos, algo que se aleje todo lo posible de un componente tóxico.

Lo cierto es que a sus 29 años, Escanes ha tenido ya una vida romántica llena de nombres estelares, con famosos como Risto Mejide y Álvaro de Luna entre otros. Desde luego que parece haber tomado bastantes notas de todas esas experiencias.