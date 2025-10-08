TELEVISIÓN
La verdad oculta tras 'First Dates': una pareja revela todos los secretos
El programa no se graba por la noche "y no se cena", admiten Óscar y Ana
'First Dates' es uno de los programas más longevos de la televisión: el 'dating show' presentado por Carlos Sobera lleva casi una década entre nosotros, demostrando que es posible encontrar el amor verdadero a través de citas a ciegas, al menos en algunos casos.
Sin embargo, después de tantos años, no todo está dicho acerca de 'First Dates'. O al menos eso es lo que hemos aprendido después de escuchar a Óscar y Ana, una pareja que se conoció en el programa y que ha revelado algunos de sus secretos.
Estos dos jóvenes de Granada acaban de celebrar su quinto aniversario como pareja, y en efecto, es una relación nacida en 'First Dates'. Para que luego digan: "estos somos nosotros. Una pareja salida de First Dates".
Ahora ambos viven en Lanzarote, de ahí que se llamen 'Granadinos por Lanzarote' en Instagram, y es en esa cuenta donde han revelado tres curiosidades:
- No se graba en un auténtico restaurante: "es un plató de televisión, no hay techos". Concretamente, el set se encuentra en un polígono industrial de San Sebastián de los Reyes.
- La comisa siempre está fría al tratarse de "un catering".
- Los comensales realmente no pagan: "es un dinero que antes te ha dado la productora, así que cuando alguien dice 'yo te invito', realmente nadie invita a nadie".
En otro vídeo, la pareja también explica cómo es la grabación de cada programa: "distintos turnos de grabación, por la mañana, al mediodía y por la tarde". Nunca graban por la noche, por lo que en realidad nunca hay cenas.
Sin ir más lejos, Óscar y Ana desayunaron en su primera cita, sorprendidos al tener que decir obligatoriamente "buenas noches" al entrar por las puertas cuando comieron aproximadamente a las 11 de la mañana.
