La verdad oculta tras 'First Dates': una pareja revela todos los secretos

'First Dates' es uno de los programas más longevos de la televisión: el 'dating show' presentado por Carlos Sobera lleva casi una década entre nosotros, demostrando que es posible encontrar el amor verdadero a través de citas a ciegas, al menos en algunos casos.

Sin embargo, después de tantos años, no todo está dicho acerca de 'First Dates'. O al menos eso es lo que hemos aprendido después de escuchar a Óscar y Ana, una pareja que se conoció en el programa y que ha revelado algunos de sus secretos.

Estos dos jóvenes de Granada acaban de celebrar su quinto aniversario como pareja, y en efecto, es una relación nacida en 'First Dates'. Para que luego digan: "estos somos nosotros. Una pareja salida de First Dates".

Ahora ambos viven en Lanzarote, de ahí que se llamen 'Granadinos por Lanzarote' en Instagram, y es en esa cuenta donde han revelado tres curiosidades:

No se graba en un auténtico restaurante : "es un plató de televisión, no hay techos". Concretamente, el set se encuentra en un polígono industrial de San Sebastián de los Reyes.

: "es un plató de televisión, no hay techos". Concretamente, el set se encuentra en un polígono industrial de San Sebastián de los Reyes. La comisa siempre está fría al tratarse de "un catering".

al tratarse de "un catering". Los comensales realmente no pagan: "es un dinero que antes te ha dado la productora, así que cuando alguien dice 'yo te invito', realmente nadie invita a nadie".

En otro vídeo, la pareja también explica cómo es la grabación de cada programa: "distintos turnos de grabación, por la mañana, al mediodía y por la tarde". Nunca graban por la noche, por lo que en realidad nunca hay cenas.

Sin ir más lejos, Óscar y Ana desayunaron en su primera cita, sorprendidos al tener que decir obligatoriamente "buenas noches" al entrar por las puertas cuando comieron aproximadamente a las 11 de la mañana.