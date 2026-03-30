La OCU señala las mejores torrijas del supermercado esta Semana Santa: estas son las más baratas y las que debes evitar

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado las torrijas precocinadas de los principales supermercados en España justo antes de Semana Santa, una de las épocas de mayor consumo de este dulce tan tradicional. Un estudio que compara sabor, ingredientes y precio.

El análisis incluye productos de Mercadona, El Corte Inglés, Día, Alcampo y Ahorramás. En total, siete referencias diferentes se han evaluado para identificar cuáles merecen la pena y cuáles no.

Uno de los aspectos más llamativos es la presencia de aditivos. Según la OCU, algunas torrijas incluyen hasta 14 aditivos diferentes, con una media de cinco por unidad, convirtiéndose en productos ultraprocesados.

En cuanto a sabor, las torrijas congeladas de Mercadona destacan como las mejor valoradas en degustación. Además, ofrecen una buena relación calidad-precio, con un coste de 6,20 euros por cuatro unidades.

Sin embargo, no todo son noticias positivas. La OCU advierte de que estas torrijas contienen hasta 7 aditivos, por lo que si buscas una opción más natural, puede que este dulce no sea muy recomendable para ti.

Si ves esto en las torrijas, tíralas de inmediato / Sport

Por su parte, las torrijas de El Corte Inglés sobresalen por su receta más tradicional. No incluyen aditivos y emplean ingredientes más simples, aunque su precio es mucho más elevado, superando los 18 euros el kilo.

En el caso de Día y Alcampo, las opciones son más económicas, con precios que rondan entre los 3,99 y 4,94 euros por paquete. Aún así, mantienen una composición bastante similar, con ingredientes básicos y algunos aditivos.

Finalmente, la OCU ha analizado las torrijas de Ahorramás y ofrece una alternativa intermedia en precio, con promociones que reducen su coste.

¿Y cuál es la conclusión del estudio? La OCU destaca que la elección depende de lo que priorice cada usuario: el precio, el sabor o una lista de ingredientes natural. En todo caso, destaquemos que las torrijas son unos dulces muy calóricos y hay que consumirlos con moderación.