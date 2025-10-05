Consumo
La OCU señala la mejor merluza congelada de los supermercados españoles
Este pescado es rico en proteínas, minerales, vitaminas B y D y ácidos grasos Omega 3
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un estudio sobre las distintas marcas de merluza en los supermercados. Este pecado tiene poca grasa, y es rico en proteínas, minerales, vitaminas B y D y ácidos grasos Omega 3.
La merluza es una de las recetas más recurridas para introducir el pescado en nuestra alimentación. En concreto, su formato en congelado, es versátil, cómodo y económico. Además, no pierde propiedades nutricionales frente a la merluza fresca.
En este contexto, la OCU ha analizado 20 merluzas congeladas disponibles en los supermercados de España. En el estudio, no se ha observado contaminación por metales pesados, con la excepción de mercurio en alguna muestra, pero en una cantidad muy inferior al límite.
Tampoco se han detectado ni parásitos ni aditivos. Por otra parte, la muestra seleccionada estaba fresca y limpia, sin piel ni espinas de gran tamaño. Fuera de la buena calidad del producto en general, la OCU ha hecho una degustación para poder comparar las mejores en relación calidad-precio.
En primer lugar, la mayor valoración de la OCU pertenece a las rodajas grandes de merluza de la marca Auchan. Este producto tiene un precio de 9,98 euros por kilogramo, destacando por precio y por calidad como la mejor para los expertos en su degustación.
La segunda opción señalada por la OCU son las rodajas de merluza de El Cabo, de IFA Eliges. Este producto está disponible en los supermercados Ahorramás e Hiperusera, con un precio de 8,98 euros al kilogramo.
Los expertos consultados por la OCU han destacado su buena higiene y los pocos defectos de cada pieza. También se ha valorado positivamente las rodas de merluza argentina de Alipende, con un precio de 9,77 euros al kilo. Ahora bien, la OCU advierte que requiere mejoras en su etiquetado.
En cuanto al origen del pescado, 14 de las 20 merluzas congeladas proceden de las aguas africanas (Merluzas del Cabo). Por otro lado, las 6 merluzas restantes provienen del Atlántico suramericano (Merluzas argentinas).
