La OCU revela los 10 alimentos que se pueden comer "caducados" bajo estas condiciones

El desperdicio de alimentos es un problema global. Según los datos del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los hogares de todo el mundo desperdiciaron el equivalente a más de 1.000 millones de comidas diarias en 2022. Los hábitos de consumo pueden favorecer una compra excesiva, sobrepasando la fecha de caducidad y desechando los productos con el paso del tiempo.

Sin embargo, no todos los productos alimenticios que superan la fecha de vencimiento suponen un riesgo para la salud. En este caso, es fundamental conocer las diferencias entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Por este motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una lista con 10 alimentos que se pueden comer "caducados", siempre que cumplan con ciertas condiciones.

La OCU señala que los envases de consumo preferente suelen incluir la leyenda de "Consumir preferentemente antes de...". Después de esta fecha límite, el alimento comenzará a perder sus propiedades y características iniciales, alterando de alguna manera su sabor, textura o color. No obstante, "siempre que se haya conservado de manera adecuada, el alimento continúa siendo seguro". Al contrario, la organización asegura que no se debe consumir ningún alimento una vez superada la fecha de caducidad. De hecho, los alimentos caducados "pueden presentar el crecimiento de bacterias patógenas que pueden desencadenar una enfermedad".

Los 10 alimentos que puedes consumir pasada la fecha de consumo preferente

Yogures

Pan de molde

Patatas fritas y frutos secos

Bollos y galletas

Refrescos y alcohol

Patatas, arroces y legumbres

Mermelada y mantequilla

Embutido y quesos curados

Sopas y salsas de sobre

Tomate frito

Según la OCU, no hay problema en consumir cualquiera de estos alimentos días después de su fecha de consumo preferente, siempre que no estén abiertos o no presenten signos de estar deteriorados. La recomendación es observar el envase y desecharlo si se aprecia alguna rotura, golpe o crecimiento de moho.