La OCU fulmina estas 3 marcas de café: ¿estás bebiendo una de ellas?

Finalmente se ha cambiado la hora y España entra en el ‘horario de invierno’, un momento que marca el regreso a la rutina laboral y, con él, la reducción de planes de ocio. Y si hablamos de rutina y de invierno, una de las primeras cosas que nos viene a la mente es el café, protagonista indiscutible de nuestras mañanas antes, durante y después del trabajo.

Presente en desayunos, meriendas y pausas a lo largo del día, se ha convertido en una de las bebidas sin alcohol más populares y en todo un ritual social. Sin embargo, no todos los cafés que encontramos en los supermercados cumplen con la calidad que prometen.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un estudio sobre la calidad de diferentes marcas de café molido y en cápsulas disponibles en España. El informe analiza aspectos como el aroma, el sabor, la calidad del grano y el etiquetado, y revela cuáles productos destacan por su excelencia y cuáles quedan por debajo de lo esperado en las pruebas sensoriales.

Entre los cafés peores valorados, el La Estrella Café Molido Tueste Natural se sitúa en la última posición, siendo considerado el peor café de supermercado según la OCU. Le siguen otras marcas como el café molido natural de Eroski, que también obtuvo puntuaciones bajas y se encuentran entre los productos con peor rendimiento.

La OCU ha analizado cerca de 30 marcas de café molido y ha identificado cuáles destacan por sus peores resultados en la evaluación. Aunque se trata de opciones muy populares y económicas, su calidad general queda por debajo de lo esperado.

Es decir, si consumes alguna de estas marcas de café, debes de pensártelo más veces: La Estrella Café Molido Tueste Natural o la misma pero de Eroski.