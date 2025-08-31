La OCU no tiene dudas: esta es la única mantequilla que deberías comprar

La mantequilla que encontramos en cualquier supermercado es uno de esos básicos que nunca faltan en la despensa. Ya sea para untarla en el desayuno, darle un toque especial a nuestras recetas o preparar postres caseros, su presencia casi siempre está asegurada.

Pero no todo lo que brilla es oro: a pesar de su sabor delicioso, la mantequilla ha recibido críticas por su alto contenido en grasas saturadas. Con los años, se ha generado un debate constante sobre si realmente es saludable o si, por el contrario, conviene moderar su consumo dentro de una dieta equilibrada.

En los últimos años, muchos consumidores han optado por reducir su consumo de mantequilla o sustituirla por alternativas “más saludables”, como la margarina o productos vegetales. Pero la clave sigue siendo la moderación… y, sobre todo, saber elegir. No todas las mantequillas son iguales.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido arrojar luz sobre el tema y ha analizado nada menos que 63 variedades distintas para determinar cuál es la mejor opción en términos de calidad y salud.

Los resultados son, cuanto menos, reveladores: la mayoría de las marcas han sido calificadas como una mala o incluso muy mala elección, principalmente por su composición nutricional y la presencia de aditivos o grasas poco recomendables.

Cuando la OCU analizó distintas mantequillas del supermercado, los resultados fueron bastante desalentadores. La mayoría no alcanzaba los estándares que las harían una opción saludable dentro de una dieta equilibrada. Algunas tenían un exceso de grasas saturadas, otras incluían aditivos innecesarios y, en muchos casos, se detectaban cantidades importantes de sal o azúcares ocultos.

Sin embargo, la marca Únicla destacó en todas las pruebas. Esta mantequilla se elabora únicamente con leche de vacas criadas en granjas certificadas en Bienestar Animal, garantizando un proceso de producción más natural y sostenible.

Su textura, mucho más cremosa y fácil de untar, es especialmente apreciada por los consumidores. Y lo mejor de todo: su composición es completamente natural, sin aditivos, sin conservantes y sin ingredientes artificiales que puedan comprometer su valor nutricional.