La OCU dispara contra las bebidas energéticas: estas son las 3 marcas que salen peor paradas en España

Con el final del verano casi llegando, las ventas de bebidas energéticas se disparan, especialmente por el auge de los festivales de música y el regreso a las clases o al trabajo, momentos en los que un extra de energía siempre viene bien.

Sin embargo, no todas estas bebidas son igual de saludables ni recomendables. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una comparativa en la que señala cuáles son las opciones más y menos sanas del mercado.

Según su análisis, Reign Melón Manía, Nocco Juicy Melba y Monster Energy encabezan la lista de las menos aconsejables que puedes encontrar hoy en supermercados y tiendas. Según un estudio de la OCU realizado en 2023 junto con la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), estas bebidas tienen un punto en común preocupante.

Estas vienen en latas de 500 ml que contienen más de 150 mg de cafeína, azúcares que superan la mitad de la cantidad diaria recomendada y aditivos que no aportan beneficios comprobados. Con solo una lata, un adolescente que pese 50 kg supera el límite seguro de 3 mg de cafeína por kilo que establece la EFSA, lo que puede aumentar las probabilidades de sufrir insomnio, palpitaciones y dependencia.

No todas son malas, pero tampoco quiere decir que sean buenas

Aunque ninguna bebida energética puede considerarse “saludable”, el informe señala algunas opciones que contienen menos cafeína y no llevan azúcares añadidos:

Red Bull Sugarfree (250 ml) : aporta 80 mg de cafeína y no contiene azúcar.

: aporta 80 mg de cafeína y no contiene azúcar. Booster (330 ml) : lata pequeña con solo 66 mg de cafeína.

: lata pequeña con solo 66 mg de cafeína. San Benedetto Fruit & Power Zero (250 ml): también sin azúcares añadidos.

Consumidas con moderación, estas bebidas pueden ayudar a aumentar el nivel de alerta y combatir la somnolencia, incluso podrían tener ciertos efectos positivos para la salud del corazón. Sin embargo, si se toman en exceso, estos posibles beneficios desaparecen y pueden surgir riesgos.

A corto plazo, pueden alterar el sueño, provocar ansiedad y cambios en el comportamiento; a largo plazo, pueden afectar negativamente al sistema cardiovascular. Por lo que recuerda tomar esto siempre con precaución y no de forma constante.