La OCU lo desvela: estos son los peores días para repostar gasolina y la hora exacta en la que ahorrarás más

El precio de la gasolina y el diésel en España ha atravesado un periodo de inestabilidad. Tras varios meses con cifras desorbitadas, en las últimas semanas los precios medios han mostrado una ligera bajada.

El coste del carburante varía constantemente y depende, en parte, de la distribuidora, ya que la calidad de los aditivos puede influir en el precio final.. Debido al encarecimiento de la gasolina, no es de extrañar que muchos conductores busquen trucos para ahorrar lo máximo posible.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado los precios del combustible en España y lo tiene claro: no todos los días son iguales para llenar el depósito. Según su estudio, repostar en determinados momentos puede hacerte pagar hasta varios céntimos más por litro.

La investigación de la OCU señala que los peores días para echar gasolina son los fines de semana y los días previos a un puente, cuando aumenta la demanda porque muchos conductores aprovechan para preparar sus vehículos antes de viajar. Este incremento de la demanda provoca también una subida de precios.

Por el contrario, si se quiere ahorrar más, la organización asegura que el lunes suele ser el día más barato de la semana, y recomienda repostar antes de las 10 de la mañana.

El motivo es que, a primeras horas del día, el combustible está más frío y denso, lo que significa que ocupa menos volumen. A medida que la temperatura sube, la gasolina y el diésel se expanden ligeramente, por lo que al repostar en las horas más calurosas estás pagando lo mismo por una cantidad ligeramente menor de energía real.

⛽Combustible, ¿la clave para ahorrar 💸? Comparar precios 🔎: lo hacemos por ti. Consulta las cadenas más baratas para:

➡️ Gasolina

➡️ Diésel

➡️ GLP

➡️ Electrolineras

¡Y ahorra hasta un 19%👇! https://t.co/9i4LARJ4QH — OCU (@consumidores) August 15, 2025

En cuanto a las gasolineras más baratas, la OCU realiza un estudio anual y concluye que las cadenas donde es posible encontrar precios más económicos son BonÀrea, GM Oil, Ballenoil, Plenoil y Petroprix.