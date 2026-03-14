La OCU desvela cuál es el mejor pan de supermercado para preparar torrijas

Las torrijasson uno de los dulces más tradicionales de Cuaresma y Semana Santa. La elaboración de este postre es sencilla, necesitas una rebanada de pan empapada en leche, almíbar o vino, rebozada en huevo y frita en aceite. Además, también se puede endulzar con azúcar o miel.

No obstante, la clave de unas buenas torrijas está en escoger bien el pan. En origen, este dulce se realizaba con pan duro de varios días. Esto ayuda a conseguir la textura idónea para que las rebanadas se puedan empapar en leche, rebozarse y freírse sin que se rompan.

Al contrario, si utilizas un pan blando, se romperá con facilidad. Por este motivo, es importante saber escoger el mejor pan de supermercado para torrijas. En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado diferentes panes especiales de supermercado.

Para elaborar el estudio, la OCU ha observado diez panes especiales para torrijas diferentes. Los productos están disponibles en supermercados, siete son de marcas blancas y los tres restantes pertenecen a fabricantes.

Durante el proceso, los expertos han tenido en cuentas varias categorías: etiquetado, composición nutricional, tipo de grasas, azúcares utilizados, procesado y presencia de aditivos.

Además, solicitaron a varios expertos cocineros que elaboraran torrijas con los panes seleccionados para comprobar el resultado final. En este caso, analizaron características como la miga, la corteza y la formulación.

Según las pruebas de cocina y cata, la OCU sitúa el pan de torrijas de Carrefour como la mejor opción. Este producto ha obtenido la puntuación más alta en la prueba de degustación, alcanzando un 9 sobre 10 para los expertos. Actualmente, tiene un precio de 1,99 euros por un envase de 350 gramos.

Por otra parte, el estudio también destaca que todos los panes analizados cumplen con las características básicas para preparar torrijas. Ahora bien, la OCU advierte que algunos productos incluyen ingredientes que no forman parte de la receta más tradicional.