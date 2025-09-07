La OCU desvela el detergente barato que blanquea mejor que marcas caras

Lograr que la ropa blanca luzca tan brillante como el primer día no es tarea fácil. Muchos detergentes de supermercado, aunque pertenezcan a marcas conocidas, no siempre cumplen con lo que prometen y rara vez consiguen devolverle a la ropa su blancura y brillo original.

Por suerte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado varios detergentes para descubrir cuál realmente logra estos resultados. Tras analizar una amplia variedad de detergentes, la OCU ha determinado que el mejor no supera los 3,49 euros.

Además, se puede adquirir en uno de los supermercados más conocidos del país: Aldi. Su precio por lavado es sorprendentemente bajo, apenas 0,12 euros. Se trata del ‘Esselt Eco recarga detergente universal’, que destaca por su capacidad para dejar la ropa blanca como nueva en todo tipo de tejidos, superando a muchas marcas reconocidas.

Es eficaz incluso contra las manchas más difíciles. Otro punto a favor es su envase, fabricado de manera sostenible y con bajo impacto ambiental, un estándar que Aldi mantiene en gran parte de sus productos.

En breve, este detergente cambiará de nombre y pasará a llamarse Tandil, aunque sus propiedades y calidad seguirán intactas. La OCU también recomienda un par de alternativas de calidad similar que pueden sustituirlo: ‘Formil Ropa blanca superconcentrado’ de Lidl y ‘Expert Optimal Clean Frescor Alpino’ de Carrefour.

El primero cuesta 3,29 € y, al igual que el de Aldi, viene en formato gel. Es eficaz incluso con las manchas más difíciles, incluidas las de grasa. Su único punto débil es el envase, que no es sostenible, al igual que el del otro supermercado.

Por su parte, Carrefour ofrece un detergente en polvo por 9 €, suficiente para 70 lavados. Aporta a las prendas blancas un blanco y brillo comparable al del detergente de la marca Esselt. Sin embargo, no resulta igual de efectivo con manchas de chocolate.