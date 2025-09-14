La OCU desvela cuál es el barrio más barato de Barcelona para alquilar un piso

La situación del mercado inmobiliario es muy delicada en España, especialmente en dos ciudades: Madrid y Barcelona. Los precios siguen aumentando haciendo que cada vez sea más complejo alquilar un piso en una zona de la Ciudad Condal. Por ello, gran parte de la sociedad barcelonesa decide trasladarse a las afueras de la ciudad.

Sobre todo, son los jóvenes los que no tienen más remedio que huir del núcleo urbano por distintos factores, como la falta de vivienda asequible, la escasez de terrenos disponibles y, uno de los más determinantes, las políticas de regulación urbanística.

La incertidumbre de qué pasará en el futuro cada vez es mayor. Por esta razón, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha decidido realizar un estudio para analizar donde está el alquiler más barato de Barcelona. La OCU informa que tan solo hay un barrio donde el alquiler no supera los 1.000 euros de media al mes.

La organización presenta un análisis detallado en el que explica las distintas razones y factores que hacen que alquilar un piso en un barrio resulte más costoso que hacerlo en otro.

Por ejemplo, hay que tener en cuenta la escasa presión turística, la mayor densidad de vivienda social, la baja calidad constructiva, falta de ascensores o lejanía del centro del municipio y servicios de transporte limitados.

No obstante, la OCU señala que hay que tener en cuenta también la zona del barrio y el estado del inmueble, entre otros aspectos.

En respecto al barrio donde se puede encontrar el alquiler más barato de toda Barcelona es Porta, situado en el distrito de Nou Barris, debido a que el precio medio del alquiler de un piso de 90 metros cuadrados es de 996 euros.

Otros barrios baratos de la Ciudad Condal