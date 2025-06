La OCU destapa el supermercado donde comprar carne es tirar el dinero (y tu paladar)

Las hamburguesas se han puesto de moda con tanto 'fast food', y ahora son las reinas del súper. Pero ojo, que no todas son lo que parecen. La OCU se ha puesto a mirar 16 hamburguesas frescas y, la verdad, los resultados no son para tirar cohetes.

Han metido en el mismo saco tanto las de carne de verdad como las vegetarianas, y lo que han sacado a la luz son unas diferencias abismales en calidad, sabor y frescura. De hecho, algunas, ni la propia OCU las considera carne.

Y ojo al dato: la que se llevó la peor nota de todas fue la hamburguesa Lidl Raza Frisona. ¿Por qué? Pues porque, al parecer, iba corta de proteína y sobrada de colágeno. Pero la OCU no solo se quedó ahí, lanzaron un aviso para navegantes: muchas no son lo que realmente aparentan.

Parece que una de las cadenas más famosas de España se ha llevado un buen varapalo. La han pillado vendiendo hamburguesas más secas que la mojama, con un sabor que ni fu ni fa, y una textura que, bueno, ya te puedes imaginar. Encima, la cantidad de carne... ¿Dónde está la carne? Parece que anda escasa.

La OCU nos avisa: parece que muchas marcas están colando almidones, azúcares, féculas y hasta proteínas vegetales en la carne para que les salga más barata. El problema es que así nos engañan por completo, haciéndonos creer que compramos carne de verdad cuando en realidad la calidad está por los suelos.

Y ojo, que no es solo el lío de las etiquetas. Lo peor es que la carne no parece muy allá: algunas hamburguesas olían raro incluso antes de pasar por la sartén y tenían un color bastante sospechoso. No te dan ninguna confianza, la verdad.

¡Atención a esto! La OCU ha metido mano a las hamburguesas que nos venden como carne fresca en el súper, y lo que han descubierto te va a dejar a cuadros. Resulta que muchas no son carne de verdad, sino lo que ellos llaman 'preparados de carne'.

En resumen, acertar con una buena hamburguesa no es tirada de dados; va de leer bien las etiquetas, comparar y no ir solo a por lo barato. Si quieres calidad de verdad, hay que mirar más allá del envoltorio.