La OCU lo deja claro: estas son las únicas pizzas de supermercado que aprueban en nutrición

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado en uno de sus últimos estudios un total de 62 pizzas precocinadas que se venden en supermercados españoles y la conclusión es mucho más tajante de lo que acostumbra dicha organización: se trata, en general, de un alimento poco saludable.

Si bien es cierto que las pizzas de supermercado precocinadas con muy populares entre las familias por comodidad, precio y variedad, la mayoría de estos productos presenta una composición nutricional deficiente.

Tal y cómo explican expertos en nutrición que han participado en este estudio, las pizzas refrigeradas y congeladas destacan por su exceso de sal, grasas saturadas y calorías: "son muy pocos sanas, debido a una mala composición nutricional", advierten desde la organización, que subraya que el consumo frecuente de estos productos no es recomendable dentro de una dieta equilibada.

De las 62 pizzas que se analizaron, tan solo 5 han obtenido una valoración de "composición nutricional aceptable":

Pizza de jamón y queso de Eroski .

. Pizza prosciutto de Hacendado .

. Pizza de jamón y queso de El Corte Inglés Selection.

Pizza barbacoa de Mamma Mancini de Aldi .

. Pizza y salsa pollo BBQ de Campofrío.

Uno de los principales problemas que se han detectado en el análisis es el alto contenido en grasas saturadas, especialmente procedentes del queso, que suele ser de mala calidad. La OCU señala que este ingrediente es el que más grasa aporta a las pizzas, tanto en términos generales como en grasas saturadas, consideradas muy perjudiciales para nuestra salud cardiovascular.

De hecho, las pizzas de queso y las vegetarianas suelen presentar niveles más elevados de grasas saturadas, superando el umbral considerado aceptable, que se sitúa por ahora debajo del 5%.

Por todo esto, desde la OCU recomiendan revisar en todo momento el etiquetado nutricional y limitar el consumo de pizzas precocinadas, ya sean refrigeradas o congeladas, reservándolas únicamente para ocasiones puntuales y apostando siempre que sea posible por alternativas más saludables, como las pizzas caseras,.