La OCU lo deja claro: este es el mejor roscón de Reyes que puedes comprar en el supermercado

Después de que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) haya analizado el roscón de Reyes vendido por las distintas cadenas de supermercados de España, ha llegado a la conclusión de que el mejor de todos ellos lo encontramos en Carrefour. ¿Por qué? Hay análisis detallado.

El mejor roscón de Reyes está en Carrefour

Según la OCU, el roscón de Reyes de nata de Carrefour se posiciona como la opción estrella entre todos los supermercados, superando a las opciones que presentan otras cadenas como El Corte Inglés o Lidl. Si te convencen sus razones, es la mejor opción para lo que queda de fiestas.

Este roscón forma parte de la línea Carrefour Extra y destaca por su bollo bien fermentado, con alveolado perfecto, buen tamaño y textura jugosa, además de un relleno abundante de nata 100% con dulzor equilibrado y notas a mantequilla y azahar.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo evaluó con 63 puntos sobre 100 tras probar 12 opciones de otras cadenas de supermercados, coronándolo como Compra Maestra por su equilibrio calidad-precio. Aunque su precio ronda los 9 euros por unidad, obtiene mejor puntuación que otros competidores más caros.

En el podio, El Corte Inglés ocupa el segundo lugar con 60 puntos gracias a su masa de mantequilla y nata pura, mientras que Lidl se queda en tercer puesto por su excelente relación calidad-precio, aunque muchos otros roscones suspenden por usar grasas vegetales en vez de nata real.

Para todos los aficionados a la repostería típica de estas fiestas navideñas, vale la pena inspeccionar las etiquetas en busca de nata auténtica y bollería sin excesos de aditivos, y optar por estas opciones si se busca calidad sin descuidar los aspectos más saludables.

Por tanto, aunque con puntuaciones muy similares, el mejor roscón de Reyes según la OCU para comprar estas fiestas se encuentra en Carrefour, seguido de El Corte Inglés y de Lidl. Aunque, como todos bien sabemos, para gustos los roscones. ¿Para ti cuál es el mejor roscón del mercado?