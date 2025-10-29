La OCU lo deja claro: esta es la mejor agua embotellada de España (y cuesta solo 0,13 € el litro)

El consumo de agua embotellada sigue creciendo en España, aunque debemos tener en cuenta que no siempre es sinónimo de una mayor calidad.

Un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 91 marcas de agua (69 sin gas y 22 con gas) disponibles en supermercados como Mercadona, Carrefour, Dia o El Corte Inglés y el resultado ha sorprendido a muchos: la mejor agua es también la más barata.

Según el citado informe, las marcas blancas ofrecen una calidad igual o superior a las comerciales, con un precio medio un 52% más bajo. Mientras que un litro de agua de marca ronda los 0,87 euros, las de marca blanca se sitúan en apenas 0,42 euros, llegando incluso a casos como el agua Fontecabras de La Majuela, que cuesta tan solo 0,13 euros por litro.

La OCU también destaca en este estudio que el 41% de españoles nunca bebe agua del grifo, cifra que alcanza el 70% en las regiones costeras, donde la dureza del agua suele ser mayor.

Aunque en España el agua del grifo es potable, este comportamiento ha impulsado un mercado de agua embotellada en constante expansión, aunque no se tienen en cuenta siempre sus consecuencias medioambientales.

Por este motivo, desde la OCU recuerdan que la opción más sostenible y económica sigue siendo el agua del grifo, claro está, siempre que sea apta para el consumo. Beber agua corriente reduce la huella de carbono y evita toneladas de residuos plásticos cada año.

Si sigues optando por agua embotellada, la OCU recomienda comprar botellas grandes (garrafas), evitar la exposición al sol y priorizar manantiales locales, reciclando correctamente las botellas en el contenedor amarillo, destinado a los plásticos.