La OCU lo confirma: este es el supermercado mejor valorado en España (y no es el que piensas)

Elegir el supermercado para hacer la compra semanal sigue siendo una decisión complicada en muchos hogares, sobre todo si tenemos en cuenta el precio de los alimentos y de otros productos básicos. Y más allá del precio, influyen calidad o variedad del catálogo.

Sin embargo, ¿qué dicen los consumidores cuando se les pregunta directamente? La respuesta la tenemos gracias al último estudio de satisfacción de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una encuesta que analiza más de 24.000 experiencias reales de compra y la opinión de 7.600 consumidores en toda España.

Un supermercado estadounidense, el mejor valorado según el estudio de la OCU

El gran protagonista del informe es Costco, una cadena que lidera el ranking con 84 puntos sobre 100. Se trata de una empresa estadounidense que por primera vez se sitúa en lo más alto gracias a su política de precios ajustados, formatos grandes y una percepción general de "compra inteligente" entre la mayoría de sus clientes.

Tras Costco, destacan varias cadenas regionales con una fuerte implementación local: Esclat, Bonpreu, Ametller Origen y BonÀrea, todas ellas en Catalunya. ¿Y por qué destacan? Por la calidad de sus productos frescos y la cercanía con el consumidor, confirmando una tendencia que la OCU detecta año tras año: los supermercados regionales generan mayor satisfacción que las grandes cadenas.

¿Qué sucede con las grandes cadenas de supermercados e hipermercados?

Entre las cadenas con presencia en prácticamente todo el país, la mejor valorada es Hipercor (79 puntos) seguida de El Corte Inglés (78). Ambas mantienen una puntuación elevada gracias a la variedad de productos, la atención al cliente y el buen estado de sus tiendas.

Más abajo encontramos Mercadona (71 puntos): no será el supermercado mejor valorado, pero sigue siendo la cadena más utilizada ya que uno de cada tres españolas hace allí su compra habitual. Carrefour y Lidl le siguen muy de lejos con apenas un 10% y un 9% respectivamente.