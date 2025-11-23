La OCU lo confirma: el agua más cara no es la mejor

Durante mucho tiempo, el agua embotellada se ha visto como algo común y utilitario, sin un valor simbólico o aspiracional: simplemente servía para saciar la sed. Sin embargo, en los últimos años ha ido ganando un papel propio dentro de la cultura del consumo, donde la elección depende de la marca, el diseño del envase, su origen o incluso la estética de la botella.

Lo que antes era solo funcional, ahora también transmite algo sobre quien la bebe. Frente a esta tendencia marcada por la apariencia, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido poner los pies en la tierra.

Su último estudio revela que la mejor agua embotellada del país no viene en botellas sofisticadas ni procede de manantiales exóticos. De hecho, se trata de una opción muy económica: cuesta apenas 13 céntimos por litro. Se llama Fontecabras, brota de un manantial en Jaraba, Zaragoza, y cumple exactamente la misma función que cualquier otra agua: hidratar.

El análisis de la OCU ha evaluado 91 variedades de agua mineral natural embotellada disponibles en los principales supermercados del país, de las cuales 69 son sin gas y 22 con gas. El objetivo del estudio era comprobar si el precio guarda relación con la calidad del agua. La conclusión es contundente: no existe ninguna relación.

Las marcas blancas se llevan la mejor puntuación en relación calidad-precio, superando a las marcas comerciales en un 52%. Mientras que un litro de agua de marca conocida ronda los 0,87 €, las de distribuidor se sitúan en apenas 0,42 €.

Por otro lado, el agua con gas llega a costar de media un 67 % más que la sin gas, aunque, según la OCU, sus composiciones apenas presentan diferencias. La verdadera diferencia, apuntan, está en el marketing.

En otras palabras, pagar más no garantiza una mejor experiencia al beber agua. Según un estudio de la organización, "no siempre es necesario gastar más para acceder a un producto de calidad", subrayando que, en muchos casos, el atractivo del envase pesa más que el contenido.